Marvel’s Spider-Man 2: MJs Gesichtsmodel bittet, Belästigungen und Stalking zu unterlassen

Stephanie Tyler Jones leiht Mary Jane „MJ“ Watson in Insomniacs „Spider-Man“-Reihe ihr Gesicht, auch wenn die Fans nach den ersten Story-Trailern zu „Marvel’s Spider-Man 2“ dachten, dass ein neues Model für den Charakter gefunden wurde. Nun hat sich Jones in einem Brief an die Community des Superheldenspiels gegen Belästigungen ausgesprochen.

Auf Instagram gab sie an, dass einige Nutzer kürzlich ihre Grenzen überschritten hätten. Zudem würde sie nicht länger aktiv als Schauspielerin und Model vorsprechen.

„Bitte respektiert, dass ich ein menschliches Wesen bin“

Am 8. Januar postete Jones einen offenen Brief auf Instagram, in dem sie die Fans bat, ihr keine Nachrichten über MJ oder „Spider-Man“ mehr zu schicken. „Über das Wochenende haben einige Follower ihre Grenzen überschritten“, so Jones. „Einer ging sogar so weit, meinen Arbeitsplatz anzurufen und mehrere Sprachnachrichten zu hinterlassen, in denen er mit mir sprechen wollte und mich um einen Rückruf bat. Dies ist inakzeptabel und wird als Stalking angesehen.“

Jones schrieb weiter, dass sie die die positiven Reaktionen, die ihre Version von MJ im Laufe der Jahre von den Spielern erhalten hat, zwar schätze. Allerdings würde sie nicht mehr aktiv als Schauspielerin und Model vorsprechen und stattdessen nun in der Hautpflege arbeiten. „Bitte respektiert, dass ich ein menschliches Wesen bin, das versucht, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, genau wie ihr“, schrieb sie und gab an, dass Nachrichten nicht mehr beantwortet werden und sie Nutzer, die ihr Unbehagen bereiten, blocken würde.

Solche Vorkommnisse wie bei Stephanie Tyler Jones sind in der Gaming-Community leider keine Seltenheit. Zuletzt sprach das Gesichtsmodel von Abby aus „The Last of Us Part 2“, Jocelyn Mettler, davon, dass sie über drei Jahre nach dem Release des Spiels noch Todesdrohungen erhält. Auch Abbys Synchronsprecherin Laura Bailey, die zufälligerweise auch Mary Jane in Insomniacs „Spider-Man“-Reihe vertont, erzählte in einem Interview davon, dass sie mehrere Morddrohungen und Hassnachrichten wegen dem Charakter Abby erhalten habe.

