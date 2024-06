Warhammer 40,000 Space Marine 2: Gameplay-Überblick zeigt beeindruckende Schlachten

In den Abendstunden haben Focus Entertainment und das Entwicklerstudio Saber Interactive einen neuen Übersichtstrailer zu dem kommenden Actionspiel „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ veröffentlicht. Innerhalb von sechs Minuten stellt man uns das Gameplay überaus detailliert vor.

Eine blutige Schlachtenplatte im Warhammer-Universum

Die Spieler werden in der Handlung von „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ in die Rolle des Ultramarine-Leutnants Demetrian Titus, der 100 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils gegen endlose Tyraniden-Schwärme kämpft und das Imperium verteidigt.

Auf weit entfernten Planeten wird man in epischen Schlachten die Schrecken der Galaxie bekämpfen. Dabei wird man auch die dunklen Geheimnisse enthüllen, um letztendlich die ewige Nacht zurückzudrängen. Dabei kann man die absolute Treue zur Menschheit beweisen.

Somit kann man die übermenschlichen Fähigkeiten und ein breites Waffenarsenal nutzen, um sich einzeln durch die Horden zu kämpfen. Alternativ kann man sich auch bis zu zwei Freunde an die Seite holen, die im nahtlosen kooperativen Mehrspieler stets beitreten können.

In den verschiedenen Multiplayer-Modi, die sowohl PvE- als auch PvP-Schlachten umfassen, kann man sechs unterschiedliche Klassen spielen. Mit einem tiefgreifenden Anpassungssystem kann man auch die Rüstung sowie die Waffen nach eigenen Wünschen gestalten.

Des Weiteren haben die Entwickler bereits bestätigt, dass man nach der Veröffentlichung von „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ kostenlose Inhaltsupdates veröffentlichen wird. Diese sollen neue Missionen für den PvE-Multiplayer, neue Karten für den PvP-Multiplayer, weitere Gegner und Waffen mit sich bringen. Selbstverständlich werden auch kosmetische Inhalte und weitere Gegenstände im Rahmen des Season Passes erscheinen.

Allerdings wird man entgegen vieler Konkurrenzprodukte auf Mikrotransaktionen und eine In-Game-Währung verzichten. Somit können sich die Spieler auf eine Masse an Inhalten freuen, die nicht hinter einer Paywall versteckt sein werden.

„Warhammer 40,000: Space Marine 2“ erscheint am 9. September 2024 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC (via Steam). Weitere Nachrichten zum Spiel könnt ihr bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

