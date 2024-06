Beyond Good & Evil 20th Anniversary: Exklusiver Inhalt soll Engagement für das Franchise beweisen

In der kommenden Woche erscheint die "Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition" für die Konsolen und den PC. Wie Ubisoft bestätigte, befindet sich exklusiver Content an Bord, der das Engagement für das Franchise unter Beweis stellen soll.

Nach der offiziellen Ankündigung im vergangenen Jahr bekam die „Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition“ in dieser Woche endlich einen Releasetermin spendiert.

Wie Ubisoft bekannt gab, erfolgt der Release bereits in der nächsten Woche. Des Weiteren ging aus der gestrigen Ankündigung ein interessantes Detail hervor. Neben den technischen und kleinen spielerischen Verbesserungen bietet die „Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition“ nämlich exklusiven Content.

Mit diesem möchten die Entwickler laut Ubisoft ihr „Engagement für das Franchise unter Beweis stellen“. Im Detail geht es hier um eine neue Mission, die auf euch wartet.

Eine narrative Verbindung zu Beyond Good & Evil 2

Wie Ubisoft verspricht, stellt die exklusive Mission nämlich eine Verbindung zum sich weiterhin in der Schwebe befindenden Langzeitprojekt „Beyond Good & Evil 2“ her. Aussagen, die verdeutlichen dürften, dass der Publisher aller Probleme und interner Verschiebungen zum Trotz weiterhin gewillt ist, den Titel zu realisieren.

„Schließlich wird diese Sonderausgabe eine Jagd beinhalten, bei der die Spieler mehr über Jades Vergangenheit erfahren und exklusive kosmetische Belohnungen sammeln. Diese exklusive neue Mission enthüllt auch mehr über die narrative Verbindung zu Beyond Good & Evil 2 und zeigt Ubisofts anhaltendes Engagement für das Franchise“, so Ubisoft in der Pressemitteilung.

Was das Ganze für eine mögliche Ankündigung zu „Beyond Good & Evil 2“ oder eine Präsentation des Projekts bedeutet, bleibt abzuwarten.

Neuer Trailer zu Beyond Good & Evil 2 bereits seit einer Weile fertiggestellt?

Dass sich bezüglich „Beyond Good & Evil 2“ hinter den Kulissen durchaus etwas tun könnte, deuteten kürzlich die Aussagen des gut vernetzten Insiders Tom Henderson an. Wie Henderson Anfang des Monats berichtete, soll ein neuer Trailer zu „Beyond Good & Evil 2“ nämlich schon seit einer ganzen Weile fertig sein.

„Ich weiß, dass es an dieser Stelle schon ein Meme ist. Aber ein Trailer zu Beyond Good & Evil 2 ist seit etwa einem Jahr fertig. Es wäre schön, ihn tatsächlich dieses Wochenende zu sehen. Oder zumindest an einem Veröffentlichungstermin zum 20. Jubiläum von Beyond Good & Evil (das eigentlich schon vor Monaten hätte erscheinen sollen)“, so Henderson.

Zur Veröffentlichung des Trailers im Rahmen der Ankündigung des Releasetermins zur „Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition“ kam es leider nicht.

Die Neuauflage erscheint am 25. Juni 2024 für den PC und die Konsolen.

