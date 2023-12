Beyond Good & Evil 2: Ubisoft soll bei den Autoren mittlerweile auf Outsourcing setzen

Via X lieferte uns Sarah Arellano, die zuletzt als Narrative Designerin an der Geschichte von "Beyond Good & Evil 2" arbeitete, ein Lebenszeichen zum 2008 angekündigten Nachfolger. Laut Arrellano soll sich Ubisoft dazu entschieden haben, bei den Autoren und den Arbeiten an der Story auf Outsourcing-Kräfte zu setzen.