Helldivers 2: Patch 1.000.403 behebt Fehler mit dem FAF-14-Speer und mehr – Changelog

Am heutigen Dienstag versorgten die Entwickler von Arrowhead den kooperativen Shooter „Helldivers 2“ mit dem nächsten Update. Dieses hebt den Titel auf die Version 1.000.403 und behebt laut offiziellen Angaben diverse Fehler.

Im Fokus steht im aktuellen Fall der FAF-14-Speer, der in der Vergangenheit schon einmal für technische Probleme in Form von Abstürzen sorgte. Ursprünglich sollten die Fehler mit einem der letzten Updates behoben werden. Da der FAF-14-Speer beim Zielen auch weiterhin Abstürze verursachte, nahmen sich die Entwickler des Speers im Rahmen des Updates 1.000.403 noch einmal an.

Hoffen wir, dass die Abstürze dieses Mal auch wirklich der Vergangenheit angehören. Welche Fehler das heute veröffentlichte Updates sonst noch behebt, verrät euch der angehängte Changelog.

Allgemein:

Japanische Sprachaufnahmen sind jetzt weltweit auf der PS5 verfügbar (auch auf dem PC).

Fehlerbehebungen

Abstürze:

Behebung eines Absturzes, der auftrat, wenn Spieler mit einzigartigen Hellpod-Mustern während der Hellpod-Startsequenzen das Spiel verließen.

Absturzbehebung beim Zielen mit dem Speer.

Sonstige Fehlerbehebungen:

Behebung von fehlerhaftem Text, der „?“ für einige Zeichen anzeigte, wenn die traditionelle chinesische Sprache ausgewählt war.

Behebung des Problems, dass der Plasma Punisher nicht aus dem SH-32 Shield Generator Pack und dem FX-12 Shield Generator schießen konnte.

Behebung, damit der Quasar-Kanone die korrekte Änderung ihrer Hitze auf heißen und kalten Planeten angezeigt wird.

Behebung eines Problems, bei dem der Spore Spewer auf bestimmten Planeten lila erschien.

Behebung einiger Fälle, in denen rosa Fragezeichen in Missionen auf verschiedenen Planeten erschienen.

Behebung, dass die passive Fähigkeit der Peak Physique-Rüstung die Ergonomie der Waffe nicht richtig beeinflusste.

Behebung eines Problems, bei dem verfügbare Operationen nach der Wiederverbindung des Spielers zurückgesetzt wurden, wenn dieser aufgrund von Inaktivität rausgeworfen wurde.

Aktuell untersuchen die Entwickler von Arrowhead weitere Fehler, die mit den nächsten Updates in Angriff genommen werden. Darunter der Bug, der dazu führen kann, dass ihr im Ausrüstungsbildschirm stecken bleibt, wenn ihr einer laufenden Partie beitretet.

„Helldivers 2“ erschien im Februar 2024 für den PC sowie die PS5. Mit mehr als zwölf Millionen verkauften Einheiten bis Anfang Mau entwickelte sich der Coop-Shooters zum schnellstverkauften Titel in Sonys Geschichte.

