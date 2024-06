Elden Ring Shadow of the Erdtree: Kein DLC – Diese Ziele verfolgte FromSoftware ursprünglich

Elden Ring Shadow of the Erdtree:

Im Interview mit CNET enthüllte Game Director Hidetaka Miyazaki diverse interessante Details zu den Arbeiten an "Shadow of the Erdtree". Unter anderem ging es darum, dass "Shadow of the Erdtree" ursprünglich gar nicht als DLC beziehungsweise Add-on geplant war.

In einem ausführlichen Interview mit CNET sprach FromSoftwares Hidetaka Miyazaki unter anderem über den Entstehungsprozess und die Inhalte der frisch veröffentlichten „Elden Ring“-Erweiterung „Shadow of the Erdtree“.

Laut Miyazaki war „Shadow of the Erdtree“ ursprünglich gar nicht als gar nicht als DLC geplant. Stattdessen wollten die Entwickler die gebotenen Geschichten bereits im Hauptspiel erzählen. „Ich würde sagen, die Geschichte selbst war etwas, das wir ursprünglich in das Basisspiel einbauen wollten“, so Miyazaki.

Der Game Director weiter: „Das hat jedoch nicht funktioniert und geklappt. Deshalb wird Miquellas gesamter Handlungsbogen, der Teil der ursprünglichen Überlieferung ist, im DLC ziemlich gründlich behandelt.“

Keine neuen Story-Inhalte von George R.R. Martin

Dies gilt laut Miyazaki auch für die Elemente der Geschichte, die im Hauptspiel von „Elden Ring“ vom bekannten Autoren George R.R. Martin beigesteuert wurden. „Um sicherzustellen, dass es beim Publikum keine Verwirrung gibt, möchte ich noch einmal betonen, dass es in der Geschichte des DLCs nicht darum geht, dass George R.R. Martin etwas Neues oder Anderes als das, was er im Basisspiel beigetragen hat, eingebaut hat“, ergänzte Miyazaki.

„Wenn überhaupt, dann die Überlieferung und Mythologie der Welt, die Sie in Elden Ring sehen. Er hat sogar die Überlieferung geschaffen, die den DLC abdeckt. Wir konnten sie nur nicht in das Originalspiel einbauen“, fuhr er fort. „Also schließen wir den Kreis in Bezug auf seinen Beitrag in Form des DLCs fast.“

Zu den Zielen, die die Autoren mit der Geschichte von „Shadow of the Erdtree“ verfolgten, merkte Miyazaki abschließend an: „Ich denke, dass es insgesamt viel mehr Kontext und Antworten auf die Theorien der Leute und Informationsfragmente liefert, die die Leute im Laufe des Hauptspiels erfahren haben.“

Die erste und einzige Erweiterung zu Elden Ring

Wie die Entwickler von FromSoftware bereits vor ein paar Wochen anmerkten, wird es sich bei „Shadow of the Erdtree“ um die erste und gleichzeitig einzige Erweiterung zu „Elden Ring“ handeln.

Aus welchen Gründen die Entwickler diese Entscheidung trafen, erfahrt ihr hier.

Unser ausführlicher Test wiederum verrät euch, warum ihr euch „Shadow of the Erdtree“ keinesfalls entgehen lassen solltet. Auch zum neuen Update haben wir die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst. Mit dem besagten Patch wird der Schwierigkeitsgrad des Add-ons ein wenig gesenkt.

„Elden Ring“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

