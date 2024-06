Hazelight: Wann wird das neue Projekt der It Takes Two-Macher enthüllt? Studio liefert Hinweis

Bekanntermaßen arbeiten die "It Takes Two"-Macher der Hazelight Studios seit einer Weile an einem neuen Projekt. Via X (ehemals Twitter) lieferten uns die Entwickler einen Hinweis auf einen möglichen Termin, an dem der Titel enthüllt werden könnte.

Bereits im Jahr 2021 bestätigte Hazelight, das Studio hinter den beiden Coop-Hits „A Way Out“ und „It Takes Two“, die laufenden Arbeiten an einem neuen Projekt.

Zwar deuteten die Entwickler im April auf eine baldige Enthüllung hin. Einen konkreten Termin für die Präsentation des nächsten Titels nannten die Hazelight Studios in diesem Zusammenhang leider nicht. Dies könnte sich jetzt jedoch geändert haben. Via X (ehemals Twitter) lieferte uns das Indie-Studio nämlich einen handfesten Hinweis auf einen möglichen Termin für die bevorstehende Enthüllung.

So veröffentlichte Hazelight einen Schnappschuss, der Studiogründer und Game Director Josef Fares mit Geoff Keighley, dem Produzenten und Moderatoren des Summer Game Fest oder der The Game Awards, zeigt.

Erfolg die Enthüllung im August?

Das Foto kommentierte das Studio wie folgt: „Tolle Sachen werden in diesem Jahr passieren.“ Eine Aussage, die darauf hindeuten dürfte, dass Hazelight eines der kommenden Events, die von Geoff Keighley produziert werden, nutzt, um das nächste große Projekt des Studios zu präsentieren.

In Frage kommen in den nächsten Monaten gleich zwei Veranstaltungen. Zum einen haben wir es hier mit den The Game Awards im Dezember zu tun. Nummer Zwei im Bunde ist das Opening Night Live-Event, das am Vortag der Gamescom stattfindet. In diesem Jahr am Dienstag, den 20. August 2024 von 20 bis 22 Uhr.

Da die Hazelight Studio im November dieses Jahres ihr zehntes Jubiläum feiern, wird spekuliert, dass es den Entwicklern darum gehen könnte, ihren neuen Titel bis November zu veröffentlichen. Dies dürfte auf eine Ankündigung im Rahmen von Opening Night Live hindeuten.

Qualität von It Takes Two soll noch einmal übertroffen werden

Mit handfesten Details zu ihrem neuen Projekt halten sich die Hazelight Studios weiterhin zurück. Allerdings deuteten die Entwickler schon vor einer ganzen Weile an, dass wir uns möglicherweise auf etwas Großes freuen dürfen.

Laut Game Director Josef Fares wird es dem Team nämlich darum gehen, die Qualität von „It Takes Two“ noch einmal zu übertreffen.

Ein durchaus ambitioniertes Unterfangen. Schließlich entwickelte sich das kooperative Abenteuer mit einem Metascore von 88 zu einem der größten Überraschungshits des Jahres 2021. Darüber hinaus kam „It Takes Two“ auch bei den Spielerinnen und Spielern sehr gut an. Dies verdeutlicht unter anderem der Userscore auf Metacritic, der bei 8.9 Punkten liegt.

„Über unser nächstes Spiel kann ich Ihnen jetzt sagen, es wird noch besser sein als It Takes Two. Es wird so verrückt […] und die Leute umhauen“, so Fares seinerzeit.

Weitere Meldungen zu Hazelight Studios.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren