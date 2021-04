Hazelight Studios: Qualität von It Takes Two soll noch einmal übertroffen werden

Mit "It Takes Two" lieferten die Entwickler der Hazelight Studios einen der Überraschungshits des Jahres 2021 ab. Wie das Studio in einem Interview zu verstehen gab, soll die Qualität des Coop-Abenteuers mit dem nächsten Titel noch einmal getoppt werden.

"It Takes Two" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Zu den bisherigen Überraschungshits des Videospieljahres 2021 gehört zweifelsohne das kooperative Abenteuer „It Takes Two“ aus dem Hause Hazelight.

Der sympathische Titel konnte Kritiker wie Spieler gleichermaßen überzeugen und punktete vor allem mit seiner spannenden Geschichte sowie den interessanten Gameplay-Mechaniken. Geht es nach den verantwortlichen Entwicklern der Hazelight Studios, dann soll mit der Qualität von „It Takes Two“ aber noch lange nicht Schluss sein. Stattdessen möchte das Studio den Titel mit dem nächsten Projekt noch einmal übertreffen.

Entwickler von positiven Feedback nicht überrascht

So präsentierte sich Josef Fares, das Studio-Oberhaupt von Hazelight und verantwortlicher Game-Director hinter „It Takes Two“, in einem Interview von seiner selbstbewussten Seite und wies darauf hin, dass er von dem positiven Feedback der Spieler und Kritiker nicht überrascht sei. Schließlich hätten er und sein Team von Anfang an an das Projekt geglaubt.

Fares gegenüber PushSquare weiter: „Um ehrlich zu sein, bin ich nicht so überrascht [über das positive Feedback], weil ich immer fest an das glaube, was wir tun. Über unser nächstes Spiel kann ich Ihnen jetzt sagen, es wird noch besser sein als It Takes Two. Es wird so verrückt […] und die Leute umhauen.“

Wann mit der Enthüllung des neuen Hazelight-Projekts zu rechnen ist, verriet Fares leider nicht.

