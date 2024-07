UK-Charts: Elden Ring gleich zwei Mal vertreten – Die Top 10 der Vorwoche in der Übersicht

Pünktlich zum Start in die neue Woche erreichten uns die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien. Diese beziehen sich auf die Verkaufswoche vom 24. bis zum 29. Juni 2024.

Wie gehabt werden im Rahmen der Charts lediglich die Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt. Die digital abgesetzten Spiele werden in separaten Charts erhoben. In der Woche vom 24. bis zum 29. Juni 2024 sicherte sich Nintendo mit einem weiteren Remaster eines beliebten Klassikers die Spitze der britischen Software-Charts.

Die Rede ist von „Luigi’s Mansion 2 HD“. „Luigi’s Mansion 2“ entstand bei den Entwicklern von Next Level Games und erschien ursprünglich im Jahr 2013 für den Nintendo 3DS. Das HD-Remaster hingegen ist exklusiv für die Switch erhältlich.

Elden Ring kehrt in die Top 10 zurück

Zu den großen Gewinnern der vergangenen Woche gehörte FromSoftwares „Elden Ring“. Wie nicht anders zu erwarten war, profitierte der Rollenspielhit vom Release der Erweiterung „Shadow of the Erdtree“. Die Veröffentlichung des Add-ons sorgte zum einen dafür, dass die Standardversion von „Elden Ring“ in die Top 10 zurückkehrte.

So sprang das Rollenspiel in der abgelaufenen Verkaufswoche vom 15. Platz auf Rang 4. Auch der „Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition“ gelang der Sprung unter die zehn meistverkauften Spiele der Woche.

Für das Bundle, das neben „Elden Ring“ auf einer Disc einen Download-Code zu „Shadow of the Erdtree“ umfasst, reichte es in der letzten Woche für den sechsten Platz der Charts.

Ansonsten gibt es aus der letzten Woche nicht allzu viel Spannendes zu berichten. Einmal mehr setzen sich die restlichen Top 10 nämlich aus diversen alten Bekannten der vergangenen Wochen zusammen. Darunter „EA Sports FC 24“, das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ oder „GTA 5“.

Anbei die Top 10 der letzten Woche in der Übersicht.

Position Titel 1. Luigi’s Mansion 2 HD 2. EA Sports FC 24 3. Hogwarts Legacy 4. Elden Ring 5. Mario Kart 8 Deluxe 6. Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition 7. Minecraft (Switch) 8. Paper Mario: Die Legende vom Äonentor 9. Grand Theft Auto 5 10. Super Mario Bros. Wonder

