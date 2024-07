The First Descendant: Probleme mit Mikrotransaktionen und toller Steam-Peak

The First Descendant:

Ein weiterer Free-2-Play-Shooter hat den Markt betreten. Die hier üblichen Mikrotransaktionen funktionieren allerdings noch nicht reibungslos. Zudem fallen die Wertungen sehr gemischt aus, was der Spielerzahl auf Steam jedoch nicht schadet.

Am heutigen Dienstag ist „The First Descendant“ für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erschienen. Ladet euch den Third-Person-Shooter jetzt kostenlos aus dem jeweiligen Store herunter. Kämpft euch hier gemeinsam mit bis zu vier Gefährten durch eine ansehnliche Spielwelt, die mittels der Unreal Engine 5 dargestellt wird.

Weil es sich um einen Free-2-Play-Shooter handelt, finanziert Nexon das Ganze mit den üblichen Mikrotransaktionen. Allerdings funktioniert das System dahinter noch nicht richtig. Im Moment ist es nahezu unmöglich, den Season Pass zu kaufen, weil dieser nicht ordnungsgemäß dem Konto hinzugefügt wird.

So können die Betroffenen ihre Käufe und Belohnungen überprüfen:

Zur Überprüfung des gekauften Kalibers: Inventar > Lager > Posteingang

Um Twitch-Drops-Belohnungen zu prüfen: Albion > Briefkasten

Die Verantwortlichen arbeiten auf jeden Fall schon an einer Lösung. Wegen der Unannehmlichkeiten versprechen sie allen Betroffenen eine baldige „Entschädigung“. Sobald alles glatt läuft, erfahren wir dazu mehr.

Mehr negative als positive Wertungen

Aber nicht nur die fehlerhaften Mikrotransaktionen werfen ein schlechtes Licht auf „The First Descendant“. Auch die Nutzer tun es, indem sie negative Rezensionen auf Steam einreichen. Gerade einmal 43 Prozent der Wertungen sind positiv. Jedoch ist der Grund für viele schlechte Rezensionen der oben beschriebene Mikrotransaktionen-Ärger.

Dennoch ist der Launch des Shooters gelungen: Laut der Steam-Datenbank sind aktuell rund 228.000 Spieler aktiv. Der Peak ist etwa 1.000 Spieler höher angesiedelt. Und sicherlich auf den Konsolen dürften zahlreiche Spieler dem kostenlosen Titel eine Chance geben.

Darüber hinaus hat Nexon einen Trailer hochgeladen, der ein paar Charaktere vorstellt. Zudem gibt es eine kurze Übersicht zum Battle Pass.

Habt ihr „The First Descendant“ schon ausprobiert? Wenn ja, wie gefällt euch das Spiel?

Weitere Meldungen zu The First Descendant.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren