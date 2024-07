XDefiant: Season-1-Launch heute – Changelog zu Y1S1.0 und Reveal-Video

“XDefiant” startet heute in die erste Season, in deren Rahmen Spieler auf neue Herausforderungen und Inhalte stoßen. Vor dem Launch gewährt Ubisoft anhand umfangreicher Gameplay-Szenen Einblicke in die Neuerungen. Ebenfalls verrät der inzwischen veröffentlichte Changelog zum Update Y1S1.0, welche Änderungen an Bord sind.

Zunächst die wichtigsten Informationen zum Start der ersten Season von “XDefiant”: Die Freischaltung erfolgt am heutigen 2. Juli 2024 um 17 Uhr. Schon um 15 Uhr werden die Server zugunsten der notwendigen Wartungsarbeiten vom Netz genommen, sodass Spieler eine zweistündige Pause einlegen müssen. Darauf macht Ubisoft in einem Tweet aufmerksam.

Das bietet Season 1 von XDefiant

“XDefiant” bekommt in der ersten Season neue Karten und Waffen sowie eine neue Fraktion, die GSK. Letztere wird “Rainbow Six Siege”-Fans bekannt sein. Deren Mitglieder benutzen elektrifizierten Stacheldraht, um einen Punkt zu sichern. Ebenfalls sind sie in der Lage, mit Sprengstoff ein aktives Verteidigungssystem zu errichten.

Die neue Fraktion setzt einen Blitzschild ein, der Schaden abblockt, während er aufblitzt und Gegner aus der Nähe betäubt. Die ballistischen Helme dienen wiederum dazu, die Auswirkungen von Geschossen zu reduzieren.

Neue Waffen

Ebenfalls neu sind das LVOA-C-Sturmgewehr, das Scharfschützengewehr L115 und die abgesägte Schrotflinte als Zweitwaffe. Dazu heißt es:

Das Scharfschützengewehr L115 ist nicht ganz so schwer wie das TAC-50 und lässt sich schneller handhaben. Allerdings verursacht es etwas weniger Schaden.

Das LVOA-C ähnelt dem M4A1, hat aber eine höhere Feuerrate und einen stärkeren Rückstoß. Ebenfalls ist die Reichweite reduziert. Hinzu kommen längere Nachlade- und Ausrüstungszeiten.

Die doppelläufige Schrotflinte hat für ihre Größe eine „gewaltige Wummswirkung“.

In der ersten Season von “XDefiant” bekommen Spieler zudem die Möglichkeit, neue Waffenskins auf höheren Mastery-Level freizuschalten.

Neue Karten

Bei den neuen Karten handelt es sich einerseits um Clubhouse. Sie ist direkt zum Season-Launch verfügbar, während Daytona und Rockefeller erst später nachgereicht werden. Mit Capture the Flag gesellt sich ein neuer Modus hinzu.

Letztlich können sich Spieler unter anderem auf die folgenden Neuerungen einstellen:

Neue Fraktion: GSK (inspiriert von Rainbow Six Siege)

3 neue Maps: Clubhouse, Daytona und Rockefeller

3 neue Waffen

Neuer Modus: Capture the Flag

Skins und Waffen-Camos

Belohnungen für den Ranglisten-Modus

Weitere Einblicke liefert das folgende Video zur ersten Season von “XDefiant”:

Changelog zu Y1S1.0 von XDefiant

Der komplette Changelog zur ersten Season geht näher ins Detail und umfasst ebenfalls Verbesserungen und Balance-Anpassungen.

Beispielsweise wurde die XP-Schwelle für jede Battle Pass-Stufe gesenkt, um dem Battle Pass-Fortschritt “etwas mehr Schwung zu verleihen”, während die Abklingzeit des Intel Suit von Echelon eine Erhöhung von 30 auf 40 erhielt.

Das war längst nicht alles. Den vollständigen Changelog zu „Y1S1.0 von XDefiant“ hält Ubisoft auf der verlinkten Webseite parat.

“XDefiant” ist ein kostenlos spielbarer Shooter, der verschiedene Marken von Ubisoft zusammenführt. Finanziert wird der Titel über Mikrotransaktionen. Point-Pakete kosten bis zu 99,99 Euro. Ebenfalls ist für rund 40 Euro ein Gründerpaket erhältlich.

