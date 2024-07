Tekken 8: Anna Williams bei den Entwicklern unbeliebt? Director Harada kommentiert Gerüchte

Nachdem Anna Williams, die Schwester von Nina Williams, bereits im ersten „Tekken“ aus dem Jahr 1994 einen Auftritt hatte, war sie bis auf vereinzelte Ausnahmen in jedem Ableger der Vergangenheit vertreten.

Im Anfang des Jahres veröffentlichten „Tekken 8“ schauen Fans von Anna allerdings noch in die Röhre. Weder war sie zum Launch ein Bestandteil des Charakter-Rosters noch kündigten die Verantwortlichen von Bandai Namco Games Anna bislang als DLC-Charakter an. Eine Begebenheit, die ein kleiner Teil der Community auf ein Gerücht zurückführt, das in der Vergangenheit immer wieder einmal aufkam.

Demnach soll es sich bei Anna Williams um einen Charakter handeln, der bei den Entwicklern recht unbeliebt ist. Folgerichtig soll Anna intern nur eine untergeordnete Priorität eingeräumt werden. Ein Gerücht, zu dem nun auch Katsuhiro Harada, der Director von „Tekken 8“, Stellung bezog.

Harada dementiert die Gerüchte um Anna Williams

Harada dazu: „Übrigens gibt es eine kleine Gruppe von Menschen, die glauben, dass Anna vom Entwicklungsteam nicht geliebt wird. Sie behaupten sogar, dass Anna vom Entwicklungsteam gehasst wird. Nun, es spielt keine Rolle, weil das überhaupt nicht wahr ist.“

„Aber die Anna, die in der Geschichte von Tekken dargestellt wird, ist mit vielen Gedanken und Gefühlen von mir und dem Animationsteam gefüllt.“

Der Director ergänzte: „Ursprünglich war Nina von Anfang an bei den Spielern sehr beliebt. Es gibt ein Yin und Yang zu den Dingen, und Annas Popularität wurde oft mit der von Nina kontrastiert. In Tekken 1 und 2 waren viele Zwischenboss-Charaktere konvertierbare Charaktere zu anderen Charakteren.“

„Aber wir wollten Anna ab Tekken 3 so einzigartig wie möglich machen, um ihre Popularität zu steigern.“

Anna Williams als DLC für Tekken 8?

Leider nutzte Harada das Statement nicht, um zu verraten, ob und wann Anna Williams den Weg in „Tekken 8“ findet. Bereits im Vorgänger mussten sich die Fans von Anna eine Weile in Geduld üben. So hielt die Schwester von Nina Williams nämlich erst mit dem zweiten Season-Pass Einzug in „Tekken 7“.

„Tekken 8“ erschien Ende Januar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Nachdem in den letzten Monaten diverse Updates und DLC-Charaktere wie Eddy Gordo zur Verfügung gestellt wurden, stehen die nächsten Inhalte bereits in den Startlöchern. Darunter ein Foto-Modus oder weitere Geschichten.

Die komplette Roadmap und alle weiteren Details zu den kommenden Inhalten findet ihr hier.

