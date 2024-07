SGDQ 2024: Speedrunner-Hund spielt jetzt Baseball

Zwei Mal im Jahr wird der Speedrunning-Spendenmarathon „Games Done Quick“ abgehalten. Im Winter können die Zuschauer „Awesome Games Done Quick“ oder „AGDQ“ beiwohnen, während im Sommer das passend benannte Event „Summer Games Done Quick“ oder „SGDQ“ abgehalten wird.

Die Speedrunner nehmen nicht nur an den Events teil, um ihre Skills zu zeigen und Geld für einen guten Zweck zu sammeln, sondern auch um Spaß zu haben. So kommt es auch, dass es einen Hund gibt, der sich den Titel eines professionellen Speedrunners auf die Fahnen schreiben darf. Bei der derzeit stattfindenden „SGDQ“ war Peanut Butter auch wieder mit dabei.

Shiba Inu tritt mit neuem Controller und neuem Spiel an

Während Peanut Butter und sein Herrchen „JSR_“ im Winter noch mit dem 1985 erschienen Puzzle-Plattformer „Gyromite“ zeigen konnten, was sie draufhaben, trat der „Best Boy“ nun mit Baseball an. „Ken Griffey Jr. Presents Major League Baseball“ wurde 1994 für den Super Nintendo veröffentlicht. Der Hunde-Speedrunner trat mit der Aufgabe an, ein Spiel zu beenden.

Anders als bei der vergangenen Winter-Ausgabe des Events waren Peanut Butter und „JSR_“ dieses Mal live auf der Bühne. Zwar ist der kleine vierjährige Shiba Inu darauf trainiert, vor vielen Leuten aufzutreten. Damit der tierische Speedrunner aber nicht zu gestresst wurde, hielt sich das Publikum ein wenig zurück. Darüber hinaus half ein Mitglied des Veranstaltungsteams, die Zuschauer anzuleiten und wenn nötig im Zaum zu halten.

Peanut Butter ist erneut siegreich

Wie schon bei seinem letzten Spiel „Gyromite“ musste der Shiba Inu bei „Ken Griffey Jr. Presents Major League Baseball“ im richtigen Moment die passenden Tasten drücken. Dafür stand dem Speedrunner sogar ein neuer Controller bereit, den sein Herrchen zusammen mit dem Co-Trainer des Hundes baute.

Nachdem Peanut Butter anfangs noch recht aufgeregt schien, blieb er jedoch bis zum Ende konzentriert und konnte am Ende das Spiel für sich entscheiden. Nach dem letzten Knopfdruck des Hundes gab es kein Halten mehr und Peanut Butter und „JSR_“ ließen sich von den Zuschauern ausgelassen feiern.

