AGDQ 2024: Erster Hund als Speedrunner bei Spendenmarathon zugelassen

Im Januar steht wieder der Speedrunning-Spendenmarathon „AGDQ“ an. Seit 2010 findet das Event in der Winterausgabe „Awesome Games Done Quick“ und der Sommerausgabe „Summer Games Done Quick“ statt. Dabei werden rund eine Woche lang jeweils Spenden für die Organisationen „Prevent Cancer Foundation“ und „Ärzte ohne Grenzen“ gesammelt.

Nun wurde der erste Teilnehmer für „Awesome Games Done Quick 2024“ bestätigt. Dabei handelt es sich um den ersten Hund, der bei dem Event als Speedrunner antritt. Peanut Butter soll den Puzzle-Plattformer „Gyromite“ auf dem NES laufen und wird dabei von seinem Herrchen „JSR_“ unterstützt. „AGDQ 2024“ wird vom 14. Januar bis zum 21. Januar 2024 stattfinden.

Süßer Shiba Inu ist Speedrunner, auch ohne Daumen

Mit einem Ankündigungsvideo lässt „JSR_“ bereits erahnen, was die Zuschauer von der Performance des außergewöhnlichen Speedrunners erwarten dürfen. „Letzen Sommer lernte ein Hund das Speedrunning“, heißt es in dem Clip auf dem YouTube-Kanal des Nutzers, der selbst Speedrunner ist und ebenfalls bei „AGDQ 2024“ antreten wird. „Und diesen Januar wird er es wieder tun – vorausgesetzt er ist nicht zu abgelenkt und er bekommt gute Leckerchen.“

Das Video zeigt den Shiba Inu Peanut Butter, der von seinem Herrchen auch liebevoll PB genannt wird, beim Training mit einem Custom-Controller, bei dem die verschiedenen Eingaben auf vier riesige „Knöpfe“ gelegt wurden, sowie beim Herumtollen mit seinen Spielzeugen. Alle Eingaben bei dem Speedrun werden laut „JSR_“ von seinem Hund getätigt. Dabei sollen keine weitere Hilfen, Autofire, Makros oder Speicherstände verwendet werden.

„Dafür haben wir jahrelang trainiert“, so „JSR_“. „Ich wollte ihm etwas Besonderes beibringen, als ich merkte, dass er als Welpe viel schlauer ist als die meisten anderen Hunde, die ich kenne. Da ich ein Speedrunner bin (und PB buchstäblich nach einem „PB“ (Personal Best) in einem Speedrun benannt wurde), war es für mich nur logisch.“ Im Juli konnte man bereits einen Run von Peanut Butter sehen, bei dem er „Gyromite“ in 25 Minuten und 29 Sekunden abgeschlossen hat.

Quelle: Eurogamer, IGN

