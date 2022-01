Sekiro Shadows Die Twice: Unglaublicher Speedrun mit verbundenen Augen

Der Streamer Mitchriz hat kurz vor dem Ende des Events AGDQ 2022 die Zuschauer noch einmal in Staunen versetzt. Er legte einen sauberen Speedrun von FromSoftwares „Sekiro Shadows Die Twice“ hin. Er schaffte das Action-Adventure in knapp zwei Stunden – allerdings mit verbundenen Augen.

Mitchriz hat wieder einmal zugeschlagen. Der Streamer ist für seine beeindruckenden Speedruns bekannt. Besonders mit dem Spiel „Sekiro Shadows Die Twice“ von FromSoftware verzückt er immer wieder seine Zuschauer, denn am liebsten stürzt er sich mit verbundenen Augen in die Welt der wildgewordenen Shinobi. In diesem Jahr war Mitchriz bei dem Speedrunning-Event AGDQ 2022 zu Gast und konnte „Sekiro Shadows Die Twice“ blind in nur knapp zwei Stunden abschließen.

Atemberaubender Sekiro-Speedrun verblüfft die Zuschauer

Wie Mitchriz erzählte, war es ein sehr langsamer und schmerzhafter Prozess, die Welt von „Sekiro Shadows Die Twice“ blind kennenzulernen und sich alles einzuprägen. Die Route hat er mit Hilfe verschiedener Schläge und Dashes gelernt und etwa gezählt, welche Bewegung ihn wie weit bringt. Auch die verschiedenen Audiosignale haben ihm beim Spiel weitergeholfen. So etwa die Geräusche, die Gegner oder Bosse machen.

Besonders beeindruckend war es auch, wie sich der Streamer in den Menüs zurechtfand. Denn zwischen den Kämpfen stellte Mitchriz immer wieder seine Ausrüstung um, ganz so, als hätte er seine Augen gar nicht verbunden. Wie sein Kommentator verriet, musste Mitchriz das ganze Menü auswendig lernen.

Sein Können stellte er dann unter Beweis und verblüffte die Zuschauer unter anderem mit dem Kill des Bosses Gyoubu. Bei dem nächsten Miniboss Blazing Bull allerdings geriet Mitchriz ein wenig ins Straucheln. Mehrfach musste sich der Streamer diesem besonders harten Brocken stellen, bis er ihn bezwingen konnte. Danach lief es für ihn aber besser und er konnte alle weiteren Bosse gleich beim ersten Mal besiegen. Den finalen Boss Isshin konnte Mitchriz sogar besiegen, ohne selbst Schaden zu nehmen.

Am Ende brauchte der Speedrunner für das gesamte Spiel nur knapp zwei Stunden. Das war das erste Mal, dass Mitchriz dies bei einem Speedrun-Marathon vor so vielen Zuschauern geschafft hat. Im letzten Juli brauchte der Streamer noch über vier Stunden, um das Spiel mit verbundenen Augen abzuschließen.

Quelle: VGC, PCGamesN

