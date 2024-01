AGDQ 2024: Erster Hunde-Speedrunner stiehlt die Herzen der Zuschauer

Zwei Mal im Jahr wird das Speedrunning-Event „GDQ“ abgehalten. Im Winter als „Awesome Games Done Quick“, das Spenden für die Prevent Cancer Foundation sammelt, sowie im Sommer als „Summer Games Done Quick“, das Ärzte ohne Grenzen unterstützt. Vom 14. Januar bis zum 21. Januar 2024 findet „AGDQ 2024“ statt, das am Dienstagabend deutscher Zeit ein besonderes Highlight zu bieten hatte.

Denn zum ersten Mal durfte ein tierischer Speedrunner beweisen, wie schnell er sein Spiel zu Ende bringen kann. Der Hund Peanut Butter schaffte zwar keinen neuen Rekord, sorgte aber für viele Spenden und glänzende Augen bei den Zuschauern.

Peanut Butter glich sogar Fehler seines Herrchens aus

Peanut Butter und sein Herrchen „JSR_“ traten mit dem 1985 erschienen Puzzle-Plattformer „Gyromite“ an. Der Shiba Inu musste dabei den schlafwandelnden Professor Hector durch ein Labyrinth bugsieren und in den passenden Momenten durch Knopfdruck die in den Leveln verteilten Rohre heben und senken. Herrchen „JSR_“ gab die passenden Befehle, während Peanut Butter mit seinem „Laser-Fokus“ aufpasste und die Tasten drückte.

Wie „JSR_“ während des Runs erklärte, reagiert „PB“, wie der Hund auch liebevoll genannt wird, sowohl auf Sprachbefehle als auch auf Handzeichen. Und dies stellte sich in dem Speedrun als Vorteil heraus. Denn es kam vor, dass „JSR_“, wohl wegen der Aufregung, den falschen Sprachbefehl nannte, jedoch die passenden Handzeichen zeigte. „Best boi“ Peanut Butter folgte jedoch den richtigen Zeichen und konnte den Run so retten. Allerdings reichte es dieses Mal nicht zu einem neuen Rekord. Dafür war jedoch nicht der Hund verantwortlich, sondern ein technisches Problem mit einer Taste sowie ein Gegner, der nicht da war, wo er sonst anzutreffen ist.

Natürlich handelte es sich bei dem Auftritt von Peanut Butter um einen weniger ernsten Speedrun, der den Zuschauern jedoch eine willkommene Pause von dem ernsten Thema des Events bot, nämlich des sammeln von Spenden für die Krebsforschung. Die Leistung des Shiba Inus sollte trotzdem nicht unter den Teppich gekehrt werden. Nicht nur musste der kleine Hund, der zu seinem Auftritt extra eine schicke Fliege trug, die richtigen Knopfe drücken und halten, sondern sich auch fast eine halbe Stunde lang auf seine Aufgabe konzentrieren.

