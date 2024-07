XDefiant: Spinnenbots werden zur Plage – Executive Producer klärt auf

In "XDefiant" werden Spieler von Spinnenbots geplagt, die mit dem Season-1-Update noch nerviger wurden. Der Produzent Mark Rubin hat die Situation zwischenzeitlich erläutert.

“XDefiant” bekam kürzlich eine Aktualisierung für die erste Season. Sie hatte einen Einfluss auf die Spinnenbots bzw. Spiderbots, die fortan noch mächtiger in Erscheinung treten. Das löste im Internet hitzige Debatten darüber aus, aus welchem Grund dies geschehen ist und ob bzw. wann die Änderung zurückgenommen werden soll.

Zwischenzeitlich hat sich der ausführende Produzent Mark Rubin zu Wort gemeldet und die Situation eingeordnet. Im Grunde wurde versehentlich ein Fehler korrigiert, der im Spiel bleiben sollte, um einen anderen Fehler abzuschwächen.

Änderung wird wieder rückgängig gemacht

In seinem Beitrag erläutert Rubin zunächst, dass die Handlungen der Spieler in der Launch-Version von “XDefiant” gegen den Spinnenbot tatsächlich unzulässig waren. Dieser Fehler wurde mit Staffel 1 behoben, was dazu führte, dass eine Verteidigungsmöglichkeit gegen sie wegfiel.

Allerdings war das gar nicht geplant. Denn es gebe ebenfalls einen Fehler, der dazu führt, dass es viel schwieriger ist, die Widersacher im Nahkampf zu bekämpfen. „Also wollten wir den Fehler, sie aus dem eigenen Gesicht zu schießen, im Spiel beibehalten, bis wir die anderen Spiderbot-Probleme behoben haben.“

Mit dem Patch für die erste Season von “XDefiant” wurde die Fehlerbehebung versehentlich vorgenommen, was erklärt, warum die Änderung nicht in den Patchnotes zu sehen ist. Mit dem nächsten Patch soll diese Änderung wieder rückgängig gemacht werden.

“Ihr könnt sie also wieder aus eurem eigenen Gesicht schießen, indem ihr auf ihre Füße zielt. Die anderen Änderungen am Spiderbot bleiben bestehen. d. h. längere Abkühlung usw.”, so Rubin.

Es ist eigentlich unspielbar, heißt es in den Netzwerken

Werden die Spiderbots in “XDefiant” nicht rechtzeitig abgewehrt, klammern sie sich an das Gesicht der Spieler, verdecken somit das Sichtfeld und machen ihre Opfer für einige Sekunden schutzlos.

Das wiederum versetzte die Community in Aufruhr: „Der Spiderbot braucht so schnell wie möglich einen Hotfix“, forderte ein Spieler auf Reddit. „Es ist eigentlich unspielbar. Man kann es buchstäblich nicht mehr kontern. Das Spiel ist so unspielbar, wenn sich alle für Spiderbot entscheiden.“

Ergänzend merkte der Produzent an, dass man „die Funktionsweise des Spinnenbots ändern möchte, damit es [einen] einfacheren und saubereren Weg gibt, sie vom eigenen Gesicht zu entfernen.“ Weitere Einzelheiten nannte er nicht, allerdings dürften die Bots weiter abgeschwächt werden.

„Und wir werden im Laufe der Zeit weiterhin andere Wege finden, um alle Fähigkeiten auszubalancieren“, ergänzte Rubin. Das dürfte wohl auch die weniger beliebte Fähigkeit „Intel Suit“ betreffen.

„XDefiant“ ist für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Da es sich um einen Free-to-Play-Shooter handelt, können Spieler kostenlos loslegen.

