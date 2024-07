Avatar Frontiers of Pandora: Lockt mit Gratis-Trial, 50-Prozent-Rabatt und Story-DLC

Avatar Frontiers of Pandora:

Ab sofort stehen nicht nur eine kostenlose Trial-Version und der erste Story-DLC "The Sky Breaker" zu "Avatar: Frontiers of Pandora" zum Download bereit. Gleichzeitig lockt Ubisoft neue Spielerinnen und Spieler mit einem stattlichen Rabatt.

Mit „Avatar: Frontiers of Pandora“ veröffentlichte Ubisoft im Dezember 2023 einen Shooter in der Welt des erfolgreichen Kino-Blockbusters, der für den PC und die aktuellen Konsolen erhältlich ist.

Solltet ihr bereits ein Auge auf „Avatar: Frontiers of Pandora“ geworfen, euch jedoch nicht zu einem Kauf durchgerungen haben, kommt euch Ubisoft in dieser Woche ein wenig entgegen. Wie der Publisher bekannt gab, steht ab sofort eine kostenlose Demo zum Shooter zum Download bereit.

Während der Trial könnt ihr die Welt von „Avatar: Frontiers of Pandora“ über einen Zeitraum von fünf Stunden in Augenschein zu nehmen. Oder spielen, bis ihr den Heimatbaum in der Hauptstory-Mission „Aranhe Clan“ erreicht habt. Die kostenlose Demo steht laut Ubisoft bis zum 28. Juli 2024 zur Verfügung.

Der erste Story-DLC ist ab sofort erhältlich

Neben der Gratis-Trial kann mit „The Sky Breaker“ ab sofort auch die erste Story-Erweiterung zu „Avatar: Frontiers of Pandora“ heruntergeladen werden. Die Geschichte dreht sich um einen mysteriösen Schatten. Dieser taucht eines Tages am Himmel auf und bedroht die Na’vi-Clans, die gerade ihr großes Fest der Spiele feiern.

„In Sky Breaker setzen die Spieler ihre Reise als Na’vi fort, die im Hauptspiel begann. Sie reisen in das Zentrum der Ebenen, ein neu zu entdeckendes Gebiet in den oberen Ebenen“, heißt es in der offiziellen Beschreibung von „The Sky Breaker“

„Es gibt eine neue Story-Kampagne, Nebenmissionen und neue Aktivitäten. Bekannte Biome erblühen in wundervollen neuen Variationen, während andere Landschaften wie die Prism Fields, Feathered Grasslands oder Stone Rapid gänzlich neu sind.“

Zwei Editionen im Preis gesenkt

Sollte euch die kostenlose Trial von „Avatar: Frontiers of Pandora“ überzeugt haben, dann könnt ihr den Shooter aktuell zum Angebotspreis erwerben. Die Standard-Edition ist im PlayStation Store zum Preis von 39,99 Euro erhältlich. Dies entspricht einer Ersparnis von satten 50 Prozent.

Auch der Preis der Ultimate-Edition sinkt bis zum 1. August 2024 um 0:59 Uhr unserer Zeit um 50 Prozent. Statt der gewohnten 129,99 Euro werden für die Ultimate-Edition im Zuge des aktuellen Sales 64,99 Euro fällig.

Anbei eine Übersicht über die Inhalte, die in der Ultimate-Edition ergänzend zum Hauptspiel geboten werden.

Exklusives Aranahe-Krieger-Pack

Season Pass

Zwei DLCs (demnächst)

Zusätzliche Quest

Zusätzliche Bonusinhalte

Ultimate Pack

Digitales Artbook

„Avatar: Frontiers of Pandora“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

