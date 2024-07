Dragon Ball Sparking Zero: Deutsche Sprachausgabe geplant? Bandai Namco klärt auf

Dragon Ball Sparking Zero:

Erhält "Dragon Ball: Sparking! Zero" eine deutsche Vertonung? Nachdem es offenbar verstärkt zu Anfragen gekommen war, sorgte Bandai Namco für eine Klarstellung.

Bandai Namco veröffentlicht mit “Dragon Ball: Sparking! Zero” im Oktober einen weiteren Teil der populären Reihe. Vorbestellungen werden weiterhin für PS5, Xbox Series X/S und PC angenommen. Allerdings stellen sich viele Fans die Frage, wie es um die Sprachausgabe steht.

Hierzu hat Bandai Namco auf dem Instagram-Account des Publishers eine neue Stellungnahme abgegeben, nachdem viele Spieler den Wunsch geäußert hätten, “Dragon Ball: Sparking! Zero” mit einer deutschen Sprachausgabe spielen zu können.

Lediglich deutsche Untertitel geplant

Laut Bandai Namco sollten Spieler, die “Dragon Ball: Sparking! Zero” kaufen oder damit liebäugeln, keine deutsche Sprachausgabe erwarten. Lediglich in englischer und japanischer Sprache wird der Titel vertont. Hierzulande können Spieler deutsche Untertitel einblenden.

“Viele von euch haben den starken Wunsch nach einer deutschen Sprachausgabe für Dragon Ball: Sparking! Zero geäußert. Wir bedanken uns für eure Begeisterung und den Einsatz. Jedoch, wie schon seit der Ankündigung bekannt ist, erscheint Dragon Ball: Sparking! Zero nur mit japanischer und englischer Sprachausgabe sowie deutschen Untertiteln”, so Bandai Namco auf Instagram im Wortlaut.

Wer sich davon nicht abhalten lässt, in das nächste “Dragon Ball” einzutauchen, kann beim Händler der Wahl eine Vorbestellung abgeben. Dazu gehört Amazon, wo die Standardversion für 79,99 Euro zum Kauf bereitsteht. Die Collector’s Edition scheint hingegen vergriffen zu sein.

Im PlayStation-Store stehen zudem eine Deluxe-Edition für 109,99 Euro und eine Ultimate-Edition für 119,99 Euro zum Kauf bereit. Hier lockt neben dem Season-Pass und Zusatz-Packs unter anderem ein Frühzugang von drei Tagen.

Zudem erhalten frühe Käufer Borbesteller-Boni. Dazu gehören:

Exklusiver neuer spielbarer Charakter

Früheres Freischalten der folgenden sechs Charaktere: Gogeta Gogeta, Super-Saiyajin Gogeta, Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin Broly Broly, Super-Saiyajin Broly, Super-Saiyajin (Volle Kraft)



“Dragon Ball Sparking! Zero” erscheint am 11. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC via Steam. Was haltet ihr vom neusten ”Dragon Ball“ und befindet sich der Titel bereits auf eurer Wunschliste?

