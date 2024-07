Elden Ring: Spieler findet Bug in Shadow of the Erdtree und nutzt ihn zum Trollen

Ein Spieler hat in einem Dungeon in der "Elden Ring"-Erweiterung "Shadow of the Erdtree" einen schwerwiegenden Bug gefunden. Zwar warnt er seine Mitspieler vor dem Fehler, nutzt ihn aber auch gerne zum Trollen.

Wer sagt eigentlich, dass man mit Fehlern in Videospielen nicht auch seinen Spaß haben kann? FromSoftwares „Elden Ring“ hat kürzlich seine erste und einzige Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ erhalten.

Ein Nutzer hat nun in einem Dungeon des neuen DLCs zwei defekte Wände gefunden. Anstatt die Nutzer zu stoppen, können die Spieler einfach durch diese Wände hindurchgehen – und fallen in ihren Tod. Auf Reddit warnt ein Nutzer jetzt vor den kaputten Wänden und zeigt zugleich, wie man Spaß mit ihnen haben kann.

Fieser Nutzer trickst seine Hosts aus

Ganz im Westen der Karte von „Shadow of the Erdtree“ befindet sich der Dungeon Scorpion River Catacombs, der seinerseits schon mit genügend Feinden, Fallen und Bossen aufwarten kann. Dort hat der Spieler die beiden Wände entdeckt, die absolut durchlässig sind und die Nutzer direkt in ihren Tod schicken. Zu allem Überfluss werden die Spieler zum Anfang des Dungeons zurückteleportiert, wenn sie durch die verbuggten Wände springen und sterben.

Ein Nutzer auf Reddit zeigt nun, wie man seine Mitspieler ganz nett und freundlich mit diesen Wänden austricksen kann. So hat der Nutzer den Namen seiner Spielfigur in „Ich zeig dir ein Geheimnis“ geändert, bevor er die Welten der anderen Spieler betrat. Liebevoll beleuchtet er den Weg seiner Gastgeber in „Elden Ring“ und jubelt ihnen zu, sobald sie die gruseligen Fallen des Dungeons überwinden. Zum Schluss winkt er sie durch die kaputten Wände, hinter denen die ahnungslosen Host wahrscheinlich große Geheimnisse vermuten…

Die gemeine Trickserei hat der Nutzer hier in einem Video festgehalten.

Spieler applaudieren bei dem Schabernack

In dem Beitrag auf Reddit geben einige Spieler an, dass ihnen das Schicksal mit den fehlerhaften Wänden auch schon einmal zugestoßen ist. „Wurde von dem Hinweis Versuche zu Rollen getrollt. Hatte keine andere Wahl als zu applaudieren. Hatte nicht erwartet, von der Karte zu rollen“, schrieb ein Geschädigter.

„Dieser Typ ist ein Lügner! Dies sind neue Scheinwände, die euch in das Zwischen-Schattenreich führen, wo ihr gegen den wahren Endgegner kämpfen könnt“, versucht ein anderer Nutzer, den Spaß noch auf die Spitze zu treiben.

Ihr verlauft euch in „Elden Ring“ oder „Shadow of the Erdtree“ oder habt Probleme mit einem Boss? Da können euch womöglich unsere Tipps weiterhelfen.

