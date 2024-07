Elden Ring: Von Hidetaka Miyazaki unterzeichnetes Poster erzielt erstaunlichen Preis

In den vergangenen Jahre machte die Welt der Videospiele immer wieder mit Projekten für einen guten beziehungsweise karitativen Zweck auf sich aufmerksam. So auch in diesen Tagen.

Auf der Auktions-Website Tiltify wird es interessierten Spielerinnen und Spieler nämlich ermöglicht, ein Poster mit einem ikonischen Artwork von „Elden Ring“ zu ersteigern. Doch nicht nur das Motiv an sich dürfte Fans begeistern. Hinzukommt, dass das Poster von niemand geringerem als Hidetaka Miyazaki signiert wurde.

Hidetaka war in der Vergangenheit als Game Director für „Elden Ring“ und mehrere Soulsborne-Titel verantwortlich. Zudem bekleidet er seit 2014 den Posten des Präsidenten von FromSoftware.

Gebote übertreffen die Erwartungen

Gestartet wurde die Auktion vom YouTuber „CDawgVA“. Dieser entschied sich dazu, das von Miyazaki signierte Poster für einen guten Zweck zu versteigern. Die Auktion startete mit einem Preis von einem US-Dollar. In der Beschreibung der Versteigerung wies „CDawgVA“ darauf hin, dass der „faire Marktwert“ des exklusiven Posters bei 250 US-Dollar liegt.

Ein Preis, der bereits mit dem ersten Gebot erreicht wurde. In den folgenden Tagen kletterten die Gebote unaufhörlich. Nach mehr als 114 Geboten ist der aktuell Meistbietende bereit, sich das von Miyazaki signierte Poster 15.000 US-Dollar kosten zu lassen.

Weitere Details und das besagte Gebot findet ihr hier. Ob „CDawgVA“ mit dem Poster in der Tat einen Erlös von 15.000 US-Dollar erzielt oder ob möglicherweise noch mehr Geld für einen guten Zweck zusammenkommt, erfahren wird in Kürze.

So läuft die Versteigerung nämlich nur noch bis Freitag, den 19. Juli 2024.

Shadow of the Erdtree knüpft am Erfolg des Hauptspiels an

Mit „Shadow of the Erdtree“ veröffentlichte FromSoftware im Juni 2024 eine umfangreiche Erweiterung zum Rollenspielhit „Elden Ring“. Diese schloss nicht nur qualitativ nahtlos an das Hauptspiel an.

Auch kommerziell feierte das Add-on einen erfolgreichen Start. Weltweit verkaufte sich „Shadow of the Erdtree“ innerhalb von nur drei Tagen mehr als fünf Millionen Mal.

Bei „Shadow of the Erdtree“ wird allerdings auch bleiben. Wie FromSoftware bereits vor einer ganzen Weile klar stellte, haben wir es hier mit dem ersten und gleichzeitig letzten DLC zu „Elden Ring“ zu tun.

„Elden Ring“ erschien im Februar 2022 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

DON'T ASK ME HOW I GOT MY HANDS ON THIS. pic.twitter.com/1DwscELpwN — Connor (@CDawgVA) June 28, 2024

