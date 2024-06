From Software: Quasi ein Teilzeit-Präsident? Miyazaki über den Schwerpunkt seiner Arbeit

In einem Interview lieferte uns der gefeierte Designer Hidetaka Miyazaki einen interessanten Einblick in seine Tätigkeiten bei From Software. Auch wenn Miyazaki seit nunmehr zehn Jahren als Präsident des japanischen Studios fungiert, liegt der Schwerpunkt seiner Arbeit weiterhin woanders.

Mit der „Elden Ring“-Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ stellten die Entwickler von From Software in dieser Woche ein weiteres Mal ihr Händchen für packende Spielerfahrungen unter Beweis.

So entwickelte sich „Shadow of the Erdtree“ auf Metacritic zum bislang bestbewerteten DLC überhaupt. Ergänzend zum Release des Add-ons sprach From Softwares Hidetaka Miyazaki über seine Tätigkeiten beim japanischen Studio. Bekanntermaßen bekleidet Miyazaki seit knapp zehn Jahren den Posten des Präsidenten von From Software.

Wie Miyazaki im Interview mit dem Guardian enthüllte, nimmt seine Tätigkeit als Präsident des Studios aber lediglich einen kleinen Teil seiner Arbeit ein. Der Fokus hingegen liege auch weiterhin auf der Entwicklung von Spielen.

Miyazaki über die nächste Generation an Entwicklern

Bei den Arbeiten an Spielen geht es Miyazaki laut eigenen Angaben nicht nur darum, hochwertige Titel und Erfahrungen zu erschaffen. Gleichzeitig möchte der erfahrene Designer und Game Director sein Wissen an die nächste Generation von Entwicklern weitergeben.

„Ich genieße es, die jüngeren Directors zu unterstützen und zu fördern, von denen ich glaube, dass sie das Unternehmen in seine nächste Phase führen werden“, so Miyazaki.

„Aber den ganzen Tag in einem Managementbüro zu sitzen, ist überhaupt nicht mein Stil“, ergänzte Miyazaki. „Ich packe wirklich mit an und mache weiterhin Spiele zusammen, durch die ich hoffe, meine Herangehensweise einer anderen Generation von Talenten vermitteln zu können.“

Rückblickend kommentiert Miyazaki seine letzten zehn Jahre bei From Software wie folgt: „Ich trage den Titel des Präsidenten nun seit fast zehn Jahren. Aber ich würde sagen, etwa 95 Prozent dessen, was ich im Unternehmen tue und wie ich meine Zeit verbringe, ist auf die Produktion und die Regie von Spielen ausgerichtet.“

„Nach diesem Verhältnis könnte man sagen, dass ich tatsächlich nur etwa sechs Monate Erfahrung als Führungskraft habe!“

Miyazaki möchte Entlassungen unbedingt vermeiden

In einem ebenfalls in dieser Woche veröffentlichten Interview sprach Miyazaki über die aktuelle Entwicklung der Videospielindustrie beziehungsweise die zahlreichen Entlassungen der letzten Monate. Ein Szenario, das Miyazaki bei From Software unbedingt vermeiden möchte.

Weitere Details und Aussagen Miyazakis zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

Die umfangreiche „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung zu „Elden Ring“ erschien diese Woche für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Warum ihr euch den neuesten Streich aus dem Hause From Software definitiv nicht entgehen lassen solltet, verraten wir euch in unserem ausführlichen Test.

