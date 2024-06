From Software: Miyazaki spricht über Entlassungen und zitiert verstorbenen Nintendo-Präsidenten

Im Interview mit PC Gamer ging From Softwares Präsident Hidetaka Miyazaki auf verschiedene Themen ein. Unter anderem sprach er über die Entlassungen, mit denen die Games-Branche in den letzten Monaten immer wieder zu kämpfen hatte.

In den vergangenen Monaten kam es bei zahlreichen Studios und Publishern zu Entlassungen. Darunter bei Electronic Arts, Xbox, PlayStation oder Take-Two Interactive, wo jeweils mehrere hundert Menschen auf einen Schlag ihren Arbeitsplatz verloren.

Eine Entwicklung, über die From Softwares Präsident Hidetaka Miyazaki im Interview mit PC Gamer sprach. Wie Miyazaki versicherte, wird er alles Menschenmögliche unternehmen, um zu verhindern, dass From Software und die Angestellten der „Dark Souls“- und „Elden Ring“-Macher ein ähnliches Schicksal ereilt.

„Wenn ich mit mir selbst und diesem Unternehmen spreche, möchte ich sagen, dass ich den Mitarbeitern von From Software in keiner Million Jahre so etwas wünschen würde“, so Miyazaki. „Ich bin ziemlich sicher, dass unsere Muttergesellschaft Kadokawa das versteht und diese Ansicht teilt.“

Miyazaki zitiert Satoru Iwata

Im weiteren Verlauf des Gesprächs zitierte Miyazaki den im Sommer 2015 verstorbenen Nintendo-Präsidenten Satoru Iwata. Dieser vertrat den Standpunkt, dass Entwickler nur dann gute Arbeit abliefern können, wenn ihr Arbeitsplatz sicher sei und sie keine Angst vor Entlassungen oder Einsparmaßnahmen haben müsste.

Ein Motto, das Iwata genauso vertrat, wie er es äußerte. Nach dem kommerziellen Misserfolg der Wii U halbierte Iwata 2014 beispielsweise sein eigenes Gehalt. Miyazaki: „Ich glaube, es war der ehemalige Nintendo-Präsident Iwata-san, der sagte: ‚Wer Angst hat, seinen Job zu verlieren, hat Angst davor, gute Dinge zu machen.‘ Ich paraphrasiere das, aber ich teile diese Ansicht vollkommen.“

Eine Einstellung, die Miyazaki laut eigenen Angaben selbst teilt. Der Präsident von From Software weiter: „Ich glaube, es stimmt. Und ich glaube, die Leute bei Kadokawa, unserem Mutterkonzern, verstehen, dass ich diese Ansicht sehr stark vertrete.“

Eine 100-prozentige Garantie gibt es nie

Im weiteren Verlauf des Gesprächs ergänzte Miyazaki, dass es in einer sich wandelnden Industrie wie der Games-Branche natürlich nie eine Garantie gibt. „Aber zumindest solange ich für dieses Unternehmen verantwortlich bin, werde ich das nicht zulassen. Hoffentlich können unsere Spieler und Fans daraus ein wenig Zuversicht schöpfen“, führte Miyazaki zu möglichen Entlassungen aus.

Aktuell bereiten sich die Entwickler von From Software auf die nahende Veröffentlichung von „Shadow of the Erdtree“ vor. Die Erweiterung zu „Elden Ring“ erscheint am 21. Juni 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Laut Miyazaki haben wir es hier mit dem ersten und einzigen DLC zu „Elden Ring“ zu tun.

Im gleichen Interview wies Miyazaki darauf hin, dass er sein „ideales Fantasy-Rollenspiel“ bislang nicht entwickelt habe. Weitere Aussagen Miyazakis zu dem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

