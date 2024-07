Elden Ring: Kommt ein Film? George R.R. Martin macht seltsame Andeutung

Derzeit ist das Action-Rollenspiel „Elden Ring“ nicht nur wegen seiner Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ im Gespräch. Es wird auch viel über eine mögliche Verfilmung gemunkelt. Immerhin sind Videospiel-Adaptionen gerade wieder sehr angesagt, was zuletzt etwa der „Super Mario“-Film oder die Serie „Fallout“ beweisen konnten.

Doch wie steht es um eine mögliche Verfilmung eines der Spiele von FromSoftware? Der Autor George R.R. Martin meldete sich dazu nun auf seinem Blog zu Wort und machte kryptische Andeutungen.

Was weiß der Autor?

Vor etwa einer Woche gab der FromSoft-Chef Hidetaka Miyazaki in einem Interview an, dass er zu einem Film oder einer Serie zu „Elden Ring“ oder „Dark Souls“ keinesfalls nein sagen würde. Kürzlich dann gab der japanische Entwickler an, dass er sich eine Adaption vorstellen könnte, aber nur, wenn sein Team und er nicht zu viel involviert wären.

Am Wochenende veröffentlichte George R.R. Martin einen neuen Blogbeitrag. In diesem berichtete er unter anderem über seinen Nebula Award, den er für sein Mitwirken am Worldbuilding für „Elden Ring“ erhielt. Dabei ging er auch auf die Gerüchte um eine Verfilmung des Spiels ein.

„Oh, und zu den Gerüchten, die ihr vielleicht über einen Spielfilm oder eine Fernsehserie zu Elden Ring gehört habt… Ich habe nichts zu sagen“, so der Fantasy-Autor. „Kein Wort, nein, gar nichts, ich weiß nichts, ihr habt nie einen Pieps von mir gehört, still still still.“

Berühmter Autor half beim Aufbau der Spielwelt

Schon 2019 wurde darüber berichtet, dass George R.R. Martin, besonders bekannt für seine „Game of Thrones“-Vorlage „A Song of Ice and Fire“, auch an „Elden Ring“ mitarbeiten würde. Zum Release des Spiels gab FromSoftwares Hidetaka Miyazaki an, dass Martin vor allem für Textfetzen über die Geschichte der Welt, ihrer Charaktere und Mythologie zuständig war.

Am 21. Juni hat „Elden Ring“ seine erste und einzige Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ erhalten. Die verantwortlichen Entwickler konnten bereits die erste, bemerkenswerte Verkaufszahl verkünden. So konnte sich der DLC innerhalb von nur drei Tagen bereits fünf Millionen Mal verkaufen.

Quelle: George R.R. Martin, GamingBolt

