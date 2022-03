Elden Ring: Mitarbeit von George R.R. Martin wurde stark eingeschränkt

George R.R. Martin war an der Entwicklung von "Elden Ring" beteiligt und lieferte Teile der Geschichte. Allerdings wurde seine Mitarbeit eingeschränkt. In einem Interview erklärte Hidetaka Miyazaki, warum das so war.

„Elden Ring“ verweilt seit der vergangenen Woche im Handel. Für die Entwicklung zeichnet sich die Erfolgsschmiede FromSoftware verantwortlich, die bei der Erschaffung der Geschichte prominente Unterstützung erhielt.

Die Einflüsse des Schriftstellers George R.R. Martin sind in der Spielwelt zu finden. Er wurde in das Projekt geholt, um die Hintergrundgeschichte für das Spieluniversum zu schreiben. Dabei gab es allerdings Grenzen. In einem Interview mit New Yorker verriet Hidetaka Miyazaki, der Director von „Elden Ring“, dass er Martin ein paar wichtige Beschränkungen auferlegt habe.

Textfetzen für die Geschichte und Charaktere

Laut Miyazaki schrieb Martin vor allem Textfetzen über die Geschichte der Welt, ihre Charaktere und die Mythologie. Dazu gehört nicht zuletzt die Zerstörung des Eldenrings und die anschließende Zerstreuung der Splitter. Im Interview erklärte Miyazaki noch einmal, warum dieser Schritt gewählt wurde.

„In unseren Spielen muss die Geschichte immer dem Spielerlebnis dienen“, so Miyazaki. „Wenn [Martin] die Geschichte des Spiels geschrieben hätte, wäre ich besorgt gewesen, dass wir davon abweichen müssten. Ich wollte, dass er frei schreiben konnte und sich nicht durch irgendeine obskure Mechanik eingeschränkt fühlte, die sich im Laufe der Entwicklung vielleicht noch ändern musste.“

„Diese Vorstellungskraft ist mir wichtig“, erklärte der Director weiter. „Wenn man den Nutzern Raum für eigene Interpretationen gibt, entsteht ein Gefühl der Kommunikation mit dem Publikum – und natürlich auch der Kommunikation zwischen den Nutzern in der Community. Es macht mir Spaß zu sehen, wie sich das bei unseren Spielen entfaltet. Und das hat meine Arbeit weiter beeinflusst.“

Ebenfalls wurde die Arbeit von der Freundschaft zwischen Martin und Miyazaki beeinflusst. Miyazaki selbst bezeichnete sich in der Vergangenheit als Fan von Martins Werken, was seine frühen Science-Fiction-Schriften mit einschließt. Trotz des nicht unerheblichen Altersunterschieds zwischen den beiden konnten sie im Laufe der Gespräche eine Verbindung aufbauen und sich mehrfach treffen – sogar in Martins Heimatstadt.

„Elden Ring“ erschien am vergangenen Freitag weltweit für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Die Tests zum neuen Blockbuster von FromSoftware gingen kurz zuvor an den Start, darunter unser Review, das ihr euch hier durchlesen könnt.

