Elden Ring: Der Schwierigkeitsgrad verleiht der Erfahrung Bedeutung, so Miyazaki

Mit „Elden Eing“ veröffentlichten die Entwickler von From Software in der vergangenen Woche nicht weniger als den bisher bestbewerteten Titel des Videospieljahres 2022. Genau wie es bereits bei Titeln wie „Dark Souls“ oder „Sekiro: Shadows Die Twice“ der Fall war, gehört ein hoher Schwierigkeitsgrad bei „Elden Ring“ ebenfalls zu den tragenden Features.

In einem aktuellen Interview ging Game-Director Hidetaka Miyazaki noch einmal auf sein neues Werk ein und räumte ein, dass er selbst nie ein besonders begabter Spieler war und daher auch in „Elden Ring“ zahlreiche Male das Zeitliche segnete. „Ich war noch nie ein sehr begabter Spieler“, so Miyazaki. „Ich sterbe oft. Deshalb möchte ich in meiner Arbeit die Frage beantworten: Wenn der Tod mehr als ein Zeichen des Scheiterns sein soll. Wie gebe ich ihm einen Sinn? Wie mache ich den Tod angenehm?“

„Ich entschuldige mich bei jedem, der das Gefühl hat, dass es in meinen Spielen einfach zu viel zu überwinden gibt“, ergänzte Miyazaki. „Ich möchte einfach, dass so viele Spieler wie möglich die Freude erleben, die aus der Überwindung von Schwierigkeiten entsteht.“

From Software setzt weiter auf schwere Spiele

Fast schon folgerichtig sollten wir also nicht damit rechnen, dass die Entwickler von From Software diesbezüglich auf die Bremse treten und den Schwierigkeitsgrad in ihren nächsten Spielen senken. Miyazaki dazu: „Wir sind immer bestrebt, uns zu verbessern, aber speziell in unseren Spielen ist es die Härte, die der Erfahrung Bedeutung verleiht. Das ist also nichts, was wir im Moment aufgeben wollen. Es ist unsere Identität.“

„Elden Ring“ ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und entführt euch in eine offene Welt, die aus einer Zusammenarbeit zwischen From Software und dem „Game of Thrones“-Autoren George R.R. Martin hervorging.

Was „Elden Ring“ so besonders macht und warum ihr euch das neue Werk von From Software definitiv nicht entgehen lassen solltet, verraten wir euch in unserem ausführlichen Test.

