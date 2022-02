Elden Ring: Mit welcher Klasse seid ihr gestartet? – Umfrage

"Elden Ring" rotiert seit gestern in zahlreichen Laufwerken. Doch auf welche Klasse habt ihr euch nach dem Start als erstes gestürzt?

„Elden Ring“ verweilt seit gestern auf dem Markt. Starten könnt ihr das Spiel mit verschiedenen Klassen, die alle ihre Vor- und Nachteile bieten. Doch für welche der zehn Klassen habt ihr euch entschieden? Das wollen wir von euch in einer neuen Umfrage wissen, an der ihr nachfolgend teilnehmen könnt.

Zudem könnt ihr in den Kommentaren begründen, warum ihr euch für die jeweilige Klasse entschieden habt und was euch an den Besonderheiten gefällt.

Mit welcher Klasse seid ihr in Elden Ring gestartet? Samurai

Vagabond (Vagabund)

Confessor (Bekenner)

Wretch (Bettler)

Warrior (Krieger)

Astrologer (Astrologe)

Hero (Held)

Prisoner (Gefangener)

Prophet

Bandit Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Samurai 30%, 23 votes 23 votes 30% 23 votes - 30% of all votes

Vagabond (Vagabund) 13%, 10 votes 10 votes 13% 10 votes - 13% of all votes

Confessor (Bekenner) 13%, 10 votes 10 votes 13% 10 votes - 13% of all votes

Wretch (Bettler) 10%, 8 votes 8 votes 10% 8 votes - 10% of all votes

Warrior (Krieger) 8%, 6 votes 6 votes 8% 6 votes - 8% of all votes

Astrologer (Astrologe) 8%, 6 votes 6 votes 8% 6 votes - 8% of all votes

Hero (Held) 6%, 5 votes 5 votes 6% 5 votes - 6% of all votes

Prisoner (Gefangener) 6%, 5 votes 5 votes 6% 5 votes - 6% of all votes

Prophet 3%, 2 votes 2 votes 3% 2 votes - 3% of all votes

Bandit 3%, 2 votes 2 votes 3% 2 votes - 3% of all votes Abstimmungen insgesamt: 77 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Samurai

Vagabond (Vagabund)

Confessor (Bekenner)

Wretch (Bettler)

Warrior (Krieger)

Astrologer (Astrologe)

Hero (Held)

Prisoner (Gefangener)

Prophet

Bandit × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Welche Klassen in „Elden Ring“ zur Verfügung stehen, könnt ihr ebenfalls der folgenden Übersicht und der Kurzbeschreibung entnehmen.

Warrior (Krieger): Die Klasse des Kriegers in „Elden Ring“ ist die zugänglichste Klasse und dürfte für viele Spieler ein guter Einstiegspunkt sein. Mit hoher Ausdauer, Kraft und ordentlichen Startwerten für Geschicklichkeit und Stärke ist diese schnelle Nahkampf-Klasse flexibel einsetzbar.

Die Klasse des Kriegers in „Elden Ring“ ist die zugänglichste Klasse und dürfte für viele Spieler ein guter Einstiegspunkt sein. Mit hoher Ausdauer, Kraft und ordentlichen Startwerten für Geschicklichkeit und Stärke ist diese schnelle Nahkampf-Klasse flexibel einsetzbar. Prophet: Die Klasse des Propheten ist für Spieler geeignet, die sich oft von ihren Feinden fernhalten wollen, da sie Beschwörungszauber zur Verfügung stellt, die sich auf das Attribut Glauben konzentrieren. Bewaffnet ist die Klasse ebenfalls mit einem kurzen Speer.

Die Klasse des Propheten ist für Spieler geeignet, die sich oft von ihren Feinden fernhalten wollen, da sie Beschwörungszauber zur Verfügung stellt, die sich auf das Attribut Glauben konzentrieren. Bewaffnet ist die Klasse ebenfalls mit einem kurzen Speer. Hero (Held): Diese Klasse setzt auf Stärke und kommt mit einer Streitaxt daher. Wollt ihr später auf schwere Waffen setzen, die auf das Stärke-Attribut bauen, ist diese Klasse eine gute Wahl.

Diese Klasse setzt auf Stärke und kommt mit einer Streitaxt daher. Wollt ihr später auf schwere Waffen setzen, die auf das Stärke-Attribut bauen, ist diese Klasse eine gute Wahl. Vagabond (Vagabund): Die Spezialisierung des Vagabunden sind Waffen und die Klasse eignet sich vor allem als Nahkämpfer. Solltet ihr ergänzend Zauber oder Anrufungen einsetzen wollen, sind nur noch wenige Punkte notwendig.

Die Spezialisierung des Vagabunden sind Waffen und die Klasse eignet sich vor allem als Nahkämpfer. Solltet ihr ergänzend Zauber oder Anrufungen einsetzen wollen, sind nur noch wenige Punkte notwendig. Prisoner (Gefangener): Der Gefangene ist eine der am einzigartigsten aussehenden Klassen im Spiel. Die Werte des Gefangenen sind aufgrund seiner Verzweiflung nach der Gefangenschaft ziemlich hoch. Der Gefangene setzt auf Nahkampf und Fernkampf mit Zaubern.

Der Gefangene ist eine der am einzigartigsten aussehenden Klassen im Spiel. Die Werte des Gefangenen sind aufgrund seiner Verzweiflung nach der Gefangenschaft ziemlich hoch. Der Gefangene setzt auf Nahkampf und Fernkampf mit Zaubern. Bandit: Der Bandit ist eine weitere gute und breit aufgestellte Einstiegsklasse mit hohen Werten. Er konzentriert sich eher auf die Verwendung von Waffen und Ausrüstung, darunter ein Messer und ein Kurzbogen, als auf Zaubersprüche oder Beschwörungen. Der Bandit ist eine schnelle Nahkampfklasse, aber auch für den Fernkampf mit Bögen gerüstet.

Der Bandit ist eine weitere gute und breit aufgestellte Einstiegsklasse mit hohen Werten. Er konzentriert sich eher auf die Verwendung von Waffen und Ausrüstung, darunter ein Messer und ein Kurzbogen, als auf Zaubersprüche oder Beschwörungen. Der Bandit ist eine schnelle Nahkampfklasse, aber auch für den Fernkampf mit Bögen gerüstet. Astrologer (Astrologe): Der Astrologe ist eine Zauberer-Klasse, die mit einigen einfachen Zaubern und einem Stab ausgerüstet ist. Diese Fähigkeiten könnt ihr mit anderen Waffen kombinieren. Das Startbuild eignet sich gut für Neulinge, da ihr auf Distanz gehen könnt.

Der Astrologe ist eine Zauberer-Klasse, die mit einigen einfachen Zaubern und einem Stab ausgerüstet ist. Diese Fähigkeiten könnt ihr mit anderen Waffen kombinieren. Das Startbuild eignet sich gut für Neulinge, da ihr auf Distanz gehen könnt. Confessor (Bekenner): Diese Klasse ist mit einem Schwert und Schild ausgestattet. Er kommt mit einigen Anrufungen daher und stellt einen Mix aus Nahkampf und Zauberei dar.

Diese Klasse ist mit einem Schwert und Schild ausgestattet. Er kommt mit einigen Anrufungen daher und stellt einen Mix aus Nahkampf und Zauberei dar. Samurai: Hierbei handelt es sich um eine mit einem Katana und einem Bogen ausgestattete Klasse samt klassischer Samurai-Rüstung.

Hierbei handelt es sich um eine mit einem Katana und einem Bogen ausgestattete Klasse samt klassischer Samurai-Rüstung. Wretch (Bettler): Wählt ihr diese Klasse, startet ihr im Grunde mit einem höheren Schwierigkeitsgrad. Denn sie hat die schlechteste Ausrüstung, aber ausgewogene Attribute.

„Elden Ring“ kam gestern für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC auf den Markt. Die Tests zum neuen Blockbuster von From Software gingen im Laufe der Woche an den Start, darunter auch unser Review, das ihr euch hier durchlesen könnt.

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren