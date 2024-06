Elden Ring & Dark Souls: Könnte es einen Film geben? FromSoftware-Chef meldet sich zu Wort

Die Zeiten, in denen Spieleverfilmungen einen extrem schlechten Ruf hatten, sind schon lange vorbei. Nicht zuletzt die gigantischen Erfolge von „Der Super Mario Bros. Film“, „Meisterdetektiv Pikachu“ und „Sonic the Hedgehog 2“ haben deutlich gezeigt, dass die Adaption von bekannten Spielemarken auf der großen Leinwand funktionieren können.

Sie alle spülten mindestens dreistellige Millionenbeträge in die Kasse, im Fall von Mario wurde sogar die magische Marke von einer Milliarde Dollar geknackt. Daher wäre es doch naheliegend, wenn auch solche Meisterwerke wie „Elden Ring“ oder „Dark Souls“ bald ins Kino kommen würden – oder etwa nicht?

Elden Ring schon bald im Kino?

Vor allem das Action-Rollenspiel „Elden Ring“ bietet sich auch nach Ansicht vieler Fans für eine eigenständige Verfilmung geradezu an. Immerhin wurden sowohl die Spielwelt als auch große Teile der Story in Zusammenarbeit mit dem berühmten Schriftsteller George R.R. Martin („Game of Thrones“) erschaffen.

Überhaupt eignen sich die Titel des Studios FromSoftware hervorragend für eine Kino-Adaption. Zumindest das erzählerische Grundgerüst wäre bereits vorhanden. Was sagen eigentlich die Entwickler dazu?

Hidetaka Miyazaki von FromSoftware, einer der Schöpfer von „Dark Souls“, meldete sich vor kurzem bei einem Interview mit dem Magazin GameSpot zu Wort, um über dieses Thema zu sprechen. Dabei schloss er eine Verfilmung der Spiele zumindest nicht kategorisch aus.

„Für mich und FromSoftware gesprochen: Der größte Mehrwert, den wir bieten können, ist es, Spiele zu entwickeln. Also nochmals, ich sage keinesfalls nein zu irgendwelchen Möglichkeiten. Doch vielleicht gibt es andere, die besser dafür geeignet sind, um Elden Ring oder anderer FromSoftware-Franchises in anderen Medienformaten zu adaptieren“, so seine Worte.

Weitere Meldungen zu „Elden Ring“

Diese Aussage ist zwar keinesfalls eine offizielle Bestätigung für die Arbeiten an einem Film oder einer TV-Serie rund um „Elden Ring“, „Dark Souls“ oder anderen Spielen aus dem Hause FromSoftware. Sollte es jedoch irgendwann mal konkretere Pläne in diese Richtung geben, würde das Studio die entsprechenden Arbeiten wohl liebend gerne an externe Teams weitergeben.

Weitere Meldungen zu Dark Souls, Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren