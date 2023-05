Super Mario Bros Film: Der erfolgreichste Film des Jahres? Riesiger Meilenstein erreicht

Schon kurz nach dem Kinostart von „Der Super Mario Bros. Film“ Anfang des vergangenen Monats zeichnete sich ab, dass Nintendo und Illumination Entertainment kommerziell der große Wurf gelang. Alleine am Startwochenende spielte der Film Umsätze in Höhe von 377 Millionen US-Dollar ein.

Nachdem sich der neue Kinofilm rund um Mario und seine Freunde auch in den Folgewochen großer Beliebtheit erfreute, war bereits abzusehen, dass wir es bei „Der Super Mario Bros. Film“ mit dem ersten Streifen zu tun haben werden, der im Jahr 2023 die Marke von einer Milliarde US-Dollar Umsatz knackt. Wie Variety berichtet, wurde dieser beeindruckende Meilenstein nun erreicht.

Darüber hinaus wird angegeben, dass der nordamerikanische Markt mit 487,5 Millionen US-Dollar den den Löwenanteil des Umsatzes beisteuerte. Weitere 533 Millionen US-Dollar entfielen auf Europa, Asien und die weiteren Märkte.

Mario befindet sich in prominenter Gesellschaft

Aktuell macht sich „Der Super Mario Bros. Film“ nicht nur daran, sich zu einem ernsthaften Kandidaten auf den Titel des erfolgreichsten Kinofilms des Jahres 2023 zu entwickeln. Darüber hinaus bewegt sich Nintendos sympathischer Klempner mit dem Einspielergebnis von mehr als einer Milliarde US-Dollar in einem elitären Kreis.

Vor dem neuen „Super Mario Bros. Film“ schafften es nach der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Film- und Kino-Industrie lediglich vier weitere Filme, die Marke von einer Milliarde US-Dollar Umsatz zu erreichen. Im Detail haben wir es hier mit „Spider-Man: No Way Home“ (2021), „Top Gun: Maverick“ (2022), „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ (2022) und „Avatar: The Way of Water“ (2022) zu tun.

Die Geschichte des „Super Mario Bros. Films“ dreht sich um die beiden Brüder Mario und Luigi, die in Brooklyn kürzlich ihr Klempnergeschäft eröffneten und während einer Flut in ein geheimnisvolles Rohr gesaugt werden. Während sich Mario im Pilzkönigreich wiederfindet, landete Luigi im Dunkelland, das von Bowser regiert wird.

Nun liegt es an Mario und seinen Freunden, Luigi zu retten und die durchtriebenen Pläne von Bowser zu durchkreuzen. Ergänzend zum erfolgreichen Kinostart wird der „Der Super Mario Bros. Film“ am 22. Juni 2023 übrigens auf DVD und Blu-ray veröffentlicht.

