Throne and Liberty: Open-Beta mit großangelegten Schlachten gestartet

Throne and Liberty:

In den Abendstunden wurde die offene Beta von "Throne and Liberty" gestartet. Bis zum 23. Juli 2024 dürfen Spieler in das MMORPG hineinschnuppern.

NCSoft und Amazon Games veröffentlichen in wenigen Monaten das MMORPG “Throne and Liberty”. Ganz so lange müssen Spieler aber nicht warten, um sich von den Qualitäten des Titels überzeugen zu können. Heute wurde die offene Beta gestartet. Sie findet auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie auf dem PC statt.

Die Betaversion von “Throne and Liberty” ist bis zum 23. Juli 2024 in Nordamerika, Europa, Südamerika, Japan, Australien und Neuseeland spielbar. Als Sprache und Bildschirmtexte stehen Englisch, Japanisch und Koreanisch zur Auswahl. Die Texte sind zusätzlich in Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch enthalten.

Crossplay und allerlei Anpassungsoptionen

Crossplay ist ein Teil der Beta, wodurch Spieler von verschiedenen Plattformen aus gemeinsam spielen können. Es sei jedoch angemerkt, dass der Spielfortschritt nicht zwischen den Plattformen übertragen wird. Zur Verfügung stehen unter anderem Open-World-Dungeons, Gildenkämpfe, Open-World-PvPvE und Arch-Bosse.

Beta-Teilnehmer erhalten einen ersten Vorgeschmack auf die Anpassungsoptionen von “Throne and Liberty”, darunter eine Reihe von Charaktervoreinstellungen. Darüber hinaus versprechen die Macher eine “robuste Anpassung der Rüstung, die es den Spielern erlaubt, Skins und einzigartige Farbschemata auf ihren Charakter anzuwenden“

Der Produkteintrag zur Beta von “Thone and Liberty” im PlayStation-Store ist hier verlinkt. Aufgrund der Alterseinstufung ist in Deutschland eine PS-Plus-Mitgliedschaft vonnöten. Nachfolgend stimmt ein Trailer auf die Testphase ein.

Vollversion folgt im September

“Throne and Liberty” ist ein traditionelles MMORPG, in dem Spieler mit einer Zwei-Waffen-Ausstattung auf das Schlachtfeld ziehen. Hier gilt es laut Hersteller, die Taktik zu perfektionieren und sich in Kreaturen zu verwandeln, um die Welt zu Land, zu Wasser und in der Luft zu erkunden.

“Auf Knopfdruck verwandeln sich die Spieler in Kreaturen, die gleiten, schwimmen oder rennen können, um sich schneller fortzubewegen und einzigartige Gebiete auf der Karte zu erreichen. Zudem sind diese Verwandlungen im Kampf nutzbar, während Spieler einzigartige Mechaniken absolvieren, bei denen alle Aspekte des Terrains um sie herum genutzt werden“, so NCSoft und Amazon Games.

“Throne and Liberty” erscheint weltweit am 17. September 2024. Der Titel umfasst PvE- und PvP-Modi, an denen sich tausende Spieler beteiligen können.

