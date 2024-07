Kunitsu-Gami Path of the Goddess: Jetzt erhältlich – Launch-Trailer und Grafikvergleich

Kunitsu-Gami Path of the Goddess:

Capcom hat heute das Action-Strategiespiel "Kunitsu-Gami: Path of the Goddess" herausgebracht. Zur Veröffentlichung könnt ihr euch den Launch-Trailer und einen grafischen Vergleich auf den PlayStation-Konsolen ansehen.

Am heutigen Freitag ist „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erschienen. Es handelt sich um das neueste Werk von Capcom, die zuletzt im März mit „Dragon’s Dogma 2“ ein gelungenes Action-RPG abgeliefert haben.

Auch das neue Werk kann überzeugen: Wie die Tests gezeigt haben, ist es dem japanischen Publisher gelungen, ein weiteres tolles Spiel zu entwickeln. Basierend auf 33 Reviews liegt der Metascore bei 79 Punkten. Über den Wertungsspiegel mitsamt aussagekräftigen Pressezitaten haben wir am Mittwoch berichtet:

Ihr müsst den Frieden im Land wiederherstellen

Euch erwartet in diesem Singleplayer-Abenteuer eine Mischung aus Action und Strategie. Ihr befindet euch auf einem Berg, der von einer Entweihung befallen ist. Tagsüber reinigt ihr die Dörfer und bereitet euch auf die Sonnenuntergang vor, nachts beschützt ihr die Umgebung vor den Horden der Verdammten. Ihr müsst den Tag-Nacht-Zyklus so lange wiederholen, bis der Frieden im Land wiederhergestellt ist.

„Bereitet euch darauf vor, die betörend schöne Welt von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess zu betreten. Führe elegante, tänzerische Schwertbewegungen aus und befehlige Dorfbewohner im Kampf gegen bedrohliche Feinde“, heißt es von ofizieller Seite.

Zur heutigen Veröffentlichung hat Capcom einen kurzen Trailer hochgeladen, um auf das Action-Strategiespiel einzustimmen:

Darüber hinaus steht ein Vergleichsvideo bereit, in dem die PS5 und die PS4 (Pro) gegenüberstehen. Diese Elemente werden miteinander verglichen.

Auflösung: Minute 0:04 und 5:08

Minute 0:04 und 5:08 Vegetation : Minute: 1:03

: Minute: 1:03 Umgebungsverdeckung: Minute 1:53 und 7:48

Minute 1:53 und 7:48 Beleuchtung: Minute 2:44

Minute 2:44 Framerate: Minute 3:34 und 9:30

Minute 3:34 und 9:30 Schatten: Minute 6:07

Minute 6:07 Texturen: Minute 6:57 und 8:39

„Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ kostet 49,99 Euro. Für diesen Preis kriegt ihr eine Spielzeit von 20 Stunden geliefert. Widmet ihr euch nach der Story noch den vielen Nebenaufgaben, ist es deutlich mehr. Falls ihr noch unsicher seid, könnt ihr euch übrigens auf jeder unterstützten Plattform eine Demo herunterladen.

Weitere Meldungen zu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren