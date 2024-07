Pacific Drive: Performance-Modus für die PS5, Foto-Modus & mehr – Neues Update steht bereit

Im Februar dieses Jahres veröffentlichten die Entwickler der Ironwood Studios den etwas anderen Survival-Titel „Pacific Drive“ für den PC und die PS5.

Dieser wurde seinerzeit zwar recht wohlwollend aufgenommen, kämpfte aber zumindest auf der PS5 mit einer nicht immer stabilen Framerate. Schnell wurde daher der Wunsch nach einem Performance-Modus laut. Dem Wunsch der Community kamen die Macher der Ironwood Studios im einem frisch veröffentlichen Update nach.

Das Update steht ab sofort zum Download bereit und bringt diverse neue Features und Verbesserungen mit sich.

Entwickler arbeiten an der Framerate

Ergänzend zur Veröffentlichung des Performance-Modus, in dem „Pacific Drive“ auf eine höhere und stabilere Framerate abzielt, kündigten die Ironwood Studios an, dass sie aktuell weiter an der Performance und der Framerate des Survival-Titels arbeiten.

Aussagen, die nahelegen, dass eines der nächsten Updates von „Pacific Drive“ Verbesserungen an der allgemeinen Bildwiederholungsrate vornehmen wird.

Eine neue Fähigkeit ist der „Juke Jet“. Mit dem neuen Skill möchten es euch die Entwickler erleichtern, Hindernissen auszuweichen. Gleichzeitig soll die Steuerung eures Fahrzeuges durch den „Juke Jet“ etwas direkter ausfallen.

Auch die Zone wurde erweitert und mit neuen Inhalten wie „interessanten Punkten“ versehen.

Foto-Modus und Upgrades für die Garage

Der neue Foto-Modus, der ebenfalls Bestandteil des ab sofort erhältlichen Updates ist, bietet zahlreiche Einstellungen zum Ändern der Tageszeit, des Wetters, des Fokuses, der Belichtung oder der Filter. Abschließend versahen die Ironwood Studios eure Garage mit zwei Upgrades.

Das erste ist der „Smart Matter Deconstructor“, in den ihr Müll oder Gegenstände werfen könnt, um sie in ihre Rohmaterialien zu zerlegen. Hinzukommt die Möglichkeit, Materialien vorrangig direkt in euren Kofferraum zu verfrachten.

Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Updates wiesen die Verantwortlichen der Ironwood Studios darauf hin, dass sie mit „Pacific Drive“ noch lange nicht fertig sind.

Das nächste Update erscheint im Herbst und umfasst neue Schwierigkeitsgrade, Anpassungsmöglichkeiten sowie exklusive kosmetische Extras.

