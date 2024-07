Warner Bros. Games: Publisher übernimmt Player First Games

Der "MultiVersus"-Entwickler Player First Games hat einen neuen Besitzer und ist fortan Eigentum des Publishers Warner Bros. Games.

Warner Bros. Games hat sich ein weiteres Entwicklerstudio geschnappt. Großartige Auswirkungen auf die Branche wird es damit nicht geben. Denn mit der Übernahme finden zwei Unternehmen zusammen, die schon zuvor eng zusammengearbeitet hatten.

Das Entwicklerstudio Player First Games, bekannt für das Free-to-Play-Plattform-Kampfspiel “MultiVersus”, ist fortan ein Teil des für das Spiel zuständigen Publishers Warner Bros. Games.

Führung wird nicht ausgetauscht

Player First Games agiert weiterhin unter der Leitung der Mitbegründer Tony Huynh und Chris White. Studioleiter Huynh und Technologieleiter White werden an Carlos Barbosa, Vizepräsident und Studioleiter von Warner Bros. Games San Diego, berichten, heißt es in der heutigen Ankündigung.

„Wir haben über mehrere Jahre mit Player First Games zusammengearbeitet, um MultiVersus zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Und wir freuen uns sehr, dieses talentierte Team bei Warner Bros. Games willkommen zu heißen“, meint David Haddad, Präsident von Warner Bros. Games.

Tony Huynh wiederum betonte, dass die Übernahme positive Auswirkungen auf “MultiVersus” haben werde. Man arbeite daran, das Spielerlebnis des Titels so gut wie möglich zu gestalten. Mehr Einzelheiten wurden zum Deal nicht genannt.

Season 2 von MultiVersus wartet mit neuen Inhalten auf

Weitere Inhalte erscheinen schon in dieser Woche. So wird Samurai Jack (Trailer unten) ein Teil von “MultiVersus”, wenn Staffel 2 am morgigen Dienstag startet.

Zusätzlich wird dem Spiel ein Modus mit Ranglisten hinzugefügt, der es den Spielern ermöglicht, an 1-gegen-1- und 2-gegen-2-Schlachten teilzunehmen und um Punkte in den Bestenlisten zu kämpfen. Basierend auf dem erreichten Rang gibt es als Belohnung exklusive kosmetische Items.

Des Weiteren beinhaltet Staffel 2 die neue Karte „Water Tower“, auf der Spieler am legendären Warner Bros.-Wasserturm kämpfen können.

Mehr zum vorherigen Update und zu den Season-Inhalten sind in der folgenden Meldung zusammengefasst:

“MultiVersus” feierte am 28. Mai 2024 nach einer langen Pause ein Comeback. Der Free-to-Play-Titel erschien offiziell für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC. PlayStation-Spieler starten den Gratis-Download über den PS-Store.

