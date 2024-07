Modern Warfare 3: Game-Pass-Aufnahme bestätigt – Termin und Trailer

Microsoft hat den Termin für die Game-Pass-Aufnahme von "Call of Duty: Modern Warfare 3" bestätigt. Schon in dieser Woche ballern Abonnenten im Rahmen des Pauschalangebotes los.

Nach einschlägigen Gerüchten folgte die offizielle Ankündigung: “Call of Duty: Black Ops 6” ist nicht der erste Titel der populären Shooter-Reihe, der im Game Pass landet. Zuvor erobert “Call of Duty: Modern Warfare 3” das Abo.

Am heutigen Dienstag gab Microsoft bekannt, dass der Shooter von Activision am 24. Juli 2024 dem Abonnementdienst beitreten wird. Die Verfügbarkeit erfolgt für Game Pass Konsole, PC Game Pass und Game Pass Ultimate.

Auch Call of Duty Black Ops 6 landet im Abo

“Modern Warfare 3” ist der erste Teil der Activision-Reihe, der das Abo von Microsoft Gaming erweitert. Für das am 25. Oktober 2024 erscheinende “Black Ops 6” gilt wiederum, dass es das erste “Call of Duty” ist, dass direkt zum Launch ein Teil der Game-Pass-Portfolios wird.

Für die Aufnahme von “Call of Duty”-Spielen müssen Spieler allerdings tiefer in die Tasche greifen. Im Juli gab Microsoft eine Preiserhöhung bekannt, während an den Stufen Änderungen vorgenommen werden.

Der Xbox Game Pass für Konsole fällt weg, während eine neue Standardstufe im Laufe des Jahres folgt – allerdings ohne Day-One-Releases im Feature-Umfang. Jenseits des PCs profitieren lediglich Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate von „Spielen direkt zum Release“, müssen mit 17,99 Euro pro Monat allerdings tiefer in die Tasche greifen.

Gerüchte über eine weitere Game-Pass-Stufe

Für weitere Verwirrung könnten zusätzliche Stufen sorgen, wie neuste Gerüchte nahelegen. In diesem Zusammenhang wird spekuliert, dass eine neue Abo-Option ausschließlich über die Cloud verfügbar und werbegestützt wird. Auch die Wiedereinführung einer Familienabonnement-Option, die zuvor in einigen Ländern getestet wurde, ist im Gespräch.

FTC bemängelt Änderungen am Game Pass

Wenig angetan von den neusten Vorstößen der Redmonder ist die amerikanische FTC, die nach der Ankündigung der Preiserhöhung von einer Verbraucherschädigung sprach, von der man gewarnt hatte. Die Marktbehörde rechnete vor, dass US-Kunden des Game Pass, die künftig von Day-One-Releases profitieren möchten, 81 Prozent mehr bezahlen müssen.

Microsoft wiederum reagierte darauf mit einer eigenen Stellungnahme und bestritt den Vorwurf einer Abwertung. Die Redmonder argumentierten damit, dass die eingestellte Stufe keine Online-Funktionalität enthielt, der neue Game Pass Standard aber schon – nur eben keine Day-One-Releases mehr.

