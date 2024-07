Red Dead Redemption: Hörbuch mit Arthurs Stimme erzählt amerikanische Geschichte

Ein exklusives Hörbuch mit dem Titel „Red Dead’s History: A Video Game, an Obsession, and America’s Violent Past“ beleuchtet näher die Zeit zwischen 1865 und 1920 in Amerika. Es ist der Zeitabschnitt, in dem die beiden Western-Ableger von Rockstar Games angesiedelt sind. Teil eins spielt 1911, Teil zwei 1899.

Lernt die Hintergründe der Geschichte genauer kennen

Ihr erfahrt hier mehr über die Verbindung zwischen der amerikanischen Geschichte und der Erzählung in „Red Dead Redemption“. Der preisgekrönte amerikanische Geschichtsprofessor Tore Olsson zeigt auf, wie gut Rockstar Games die Historie nachgebildet hat. Zum Beispiel geht es um Streitigkeiten bezüglich Kapitalismus und Rasse, die in dieser düsteren Epoche eine wichtige Rolle spielten.

„Eine bahnbrechende neue Art, die US-Geschichte durch die Brille eines Videospiel-Bestsellers zu betrachten“, steht unter anderem in der offiziellen Beschreibung.

Das Besondere an diesem Hörbuch: Es wird von Roger Clark gesprochen, dem Sprecher von Arthur Morgan aus dem zweiten Teil. Mit seiner rauchigen Stimme wusste er voll zu überzeugen, was ihm großem Erfolg brachte. Den Prolog und den Epilog spricht wiederum der Autor.

Einen Vorgeschmack liefert dieser kürzlich veröffentlichte Auszug. Hier stellt euch Clark folgende Frage: „Aus welchem der Red Dead Redemption-Spiele stammt die folgende Szene?“

Eigentlich stammt die geschilderte Szene aus einem amerikanischen Geschichtsbuch. Hier geht es um die James-Younger-Bande, deren Anführer Frank James und sein Bruder Jesse waren. Clark möchte mit solchen Erzählungen verdeutlichen, wie viel Mühe sich Rockstar Games gegeben hat.

Das Hörbuch erscheint am 6. August und kostet 26,99 Euro. Auf Amazon könnt ihr vorbestellen.

