Marvel Rivals: Teaser-Trailer enthüllt ungewöhnlichen Charakter mit scharfen Zähnen

Der aktuell beliebte Helden-Shooter "Marvel Rivals" erhält in Kürze ebenso interessanten wie außergewöhnlichen Zuwachs. Mit einem solchen Charakter hat wohl niemand gerechnet.

Erst vor kurzem war der Startschuss für den Beta-Test des Helden-Shooters „Marvel Rivals“ gefallen. Im Gegensatz zum bisher deutlich weniger erfolgreichen Konkurrenten „Concord“ hat die Testphase großes Interesse geweckt und entsprechend viele Spieler angelockt. Diese dürften sich schon sehr bald über einen Neuzugang der besonderen Art freuen.

Neue Kämpfer für Marvel Rivals im Anmarsch

Entwickler NetEase hat ganz offiziell zwei weitere Charakter für „Marvel Rivals“ angekündigt. Zu diesem Zweck steht ab sofort ein neuer Trailer bereit, der den ein oder anderen Fan sicherlich etwas schmunzeln lassen dürfte. Das liegt jedoch keinesfalls am ersten der beiden Neuzugänge. Es handelt sich dabei um den allseits bekannten Donnergott Thor, der auch im Helden-Shooter seinen mächtigen Hammer schwingen und mit Blitzen um sich schießen wird. Deutlich abgedrehter und somit interessanter ist der zweite Debütant im Bunde.

In Kürze stößt nämlich mit Jeff the Land Shark ein Charakter hinzu, den wohl nur eingefleischte Fans der Marvel-Comics kennen dürften. Wie es der Name bereits erahnen lässt, erwartet euch ein fast schon putziger Hai, der nicht im Wasser beheimatet ist, sondern aufgrund seiner vier kleinen Stummelbeine auf dem Land unterwegs ist. Außerdem – wer hätte das gedacht – verfügt er über ein sehr kräftiges Gebiss, mit dessen Hilfe er sehr schmerzhafte Attacken ausführen kann.

Einen ersten Vorgeschmack auf den etwas abgedrehten Gesellen gewährt euch der neue Trailer von „Marvel Rivals“.

Wann erscheinen die neuen Kämpfer in Marvel Rivals?

Allzu lange müssen sich die Fans glücklicherweise nicht mehr gedulden, bevor sie die neuen Charaktere im Helden-Shooter ausprobieren dürfen. Wie NetEase verkündet hat, ist ihr Debüt bereits für den 27. Juli 2024 geplant. Ab diesem Tag stehen sowohl Thor als auch Jeff the Land Shark in der Closed Beta von „Marvel Rivals“ zur Auswahl.

Der geschlossene Beta-Test läuft übrigens noch bis zum 5. August 2024. Somit haben Teilnehmer noch reichlich Zeit, um sich probeweise in den Kampf zu stürzen. Der Release von „Marvel Rivals“ ist für den späteren Verlauf dieses Jahres geplant, ein konkreter Release-Termin steht bisher nicht fest.

