Atlas Fallen Reign of Sand: Der New Game Plus-Modus im neuen Video präsentiert

Mit "Reign of Sand" entsteht bei Deck13 ein umfangreiches Update, mit dem die Entwickler das Action-Rollenspiel "Atlas Fallen" überarbeiten. Zu den neuen Features gehört der New-Game-Plus-Modus, der uns in einem neuen Video vorgestellt wird.

Wie bekannt sein dürfte, wurde das von Deck13 entwickelte Action-Rollenspiel „Atlas Fallen“ den Erwartungen weder spielerisch noch kommerziell gerecht.

Einige Wochen, nachdem die internationalen Wertungen dem Titel diverse spielerische Schwächen attestierten, räumte der Publisher Focus Entertainment ein, dass auch die Verkaufszahlen von „Atlas Fallen“ enttäuschten. Allerdings waren die Verantwortlichen nicht gewillt, das Projekt frühzeitig aufzugeben.

Stattdessen wurden die Arbeiten am umfangreichen „Reign of Sand“-Update angekündigt. Dieses erscheint Anfang August und bringt verschiedene Neuerungen mit sich. Darunter den „New Game Plus“-Modus, den uns Deck13 in einem frisch veröffentlichten Video vorstellt.

Diese Features warten im New Game Plus

In dem neuen Video zu „Reign of Sand“ geht Lead Systems Designer Erwin van Hoof etwas näher auf die Inhalte und Features ein, die der „New Game Plus“-Modus von „Atlas Fallen“ bietet.

Wie in zahlreichen anderen Titeln ermöglicht es euch der „New Game Plus“-Modus, die Kampagne nach dem erfolgreichen Abschluss ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen.

Dabei könnt ihr sowohl eure freigeschaltete Rüstung als auch andere Fortschritte übernehmen. Gleichzeitig ist es euch überlassen, auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr in „New Game Plus“ spielen möchtet. Zum einen könnt ihr die Kampagne auf der gleichen Stufe wie im ersten Durchlauf wiederholen.

Gleichzeitig wartet mit „Nightmare“ ein besonders fordernder Schwierigkeitsgrad mit mächtigen Feinden. Zudem dürft ihr in „New Game Plus“ neue Rüstungssets und einzigartige Essenzsteine freischalten. Selbiges gilt für eine Mechanik, mit der ihr die Macht eures Charakters weiter steigern könnt.

Reign of Sand bietet weitere Neuerungen

Bei dem „New Game Plus“-Modus wird es um Rahmen des „Reign of Sand“-Updates nicht bleiben. Zu den weiteren Inhalten gehört ein neues Gebiet mit exklusiven Quests und Gegnern. Des Weiteren darf sich die Community auf neue Essenzsteine und eine Überarbeitung der ersten Stunden der Kampagne freuen.

Laut Deck13 bekommen die ersten Stunden des Abenteuers diverse Quality-of-Life- und Pacing-Verbesserungen spendiert. Eine Maßnahme, mit der das Team dafür sorgen möchte, dass der Anfang der Kampagne mit „Reign of Sand“ deutlich unterhaltsamer ausfällt als in der ursprünglichen Version.

Das „Reign of Sand“-Update zu „Atlas Fallen“ wird allen, die das Action-Rollenspiel ihr Eigen nennen, ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt und erscheint am 6. August 2024.

