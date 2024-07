Atlas Fallen Reign of Sand: Die Quelle vorgestellt – Entwickler zeigen herausforderndes Gebiet

Mit "Reign of Sand" entsteht bei Deck13 ein umfangreiches Update, mit dem die Entwickler "Atlas Fallen" komplett überarbeiten möchten. Zu den gebotenen Neuerungen gehört ein Gebiet namens "Die Quelle". Dieses stellt uns Deck13 in einem neuen Video vor.

Leider zeichnete sich schon zum Launch ab, dass das von Deck13 entwickelte Action-Rollenspiel „Atlas Fallen“ die Erwartungen nicht erfüllte.

Zum Release im August 2023 zeichneten die internationalen Wertungen nämlich ein gemischtes Bild. Auf Metacritic brachte es die PS5-Fassung auf eine Durchschnittswertung von gerade einmal 64 Punkten. Auch die Verkaufszahlen bewegten sich laut dem verantwortlichen Publisher Focus Entertainment auf einem nicht zufriedenstellenden Niveau. Aufgeben möchte Deck13 allerdings noch nicht.

Stattdessen kündigte das deutsche Studio im Juni das umfangreiche „Reign of Sand“-Update an, mit dem „Atlas Fallen“ generalüberholt wird. In einem frisch veröffentlichten Video gehen die Entwickler von Deck13 in Person von Senior Quest Designer Florian Delank auf „Reign of Sand“ ein.

Genauer gesagt auf das „Die Quelle“ genannt Gebiet, das euch vor unterschiedliche Herausforderungen stellen wird.

Deck13 überarbeitet die Kampagne

Läuft alles wie geplant, dann erscheint das „Reign of Sand“-Update zu „Atlas Fallen“ am 6. August 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Wer das Action-RPG bereits sein Eigen nennen sollte, kommt natürlich ohne zusätzliche Kosten in den Genuss der Verbesserungen und Inhalte, die „Reign of Sand“ zu bieten hat.

In der offiziellen Ankündigung von „Reign of Sand“ wiesen die Entwickler darauf hin, dass sie zum einen die ersten Stunden der Kampagne überarbeiten und unterhaltsamer gestalten möchten. Des Weiteren kam Deck13 dem Wunsch nach einem „New Game Plus“-Modus nach, der es euch ermöglicht, die Kampagne nach dem erfolgreichen Abschluss noch einmal in Angriff zu nehmen.

Ausgewählte Fortschritte und freigeschaltete Fähigkeiten könnt ihr dabei in den nächsten Durchlauf übernehmen.

Auch die Progression wird erweitert

Des Weiteren verspricht Deck13 eine erweiterte Progression. In diesem Bereich warten neue Mechaniken, ein Gebiet mit exklusiven Quests und Gegnern oder neue Dialoge. Wer auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sein sollte, darf sich im Rahmen von „Reign of Sand“ zudem auf einen passenden Schwierigkeitsgrad freuen.

„Atlas Fallen“ erschien im August 2023 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Spielerisch handelt es sich bei „Atlas Fallen“ um ein Action-Rollenspiel in einer Welt, in der die Menschheit den Kampf gegen die Götter aufnimmt.

Zu den spielerischen Besonderheiten gehören 150 Essenzsteine. Mit den Steinen ermöglichen es euch die Entwickler, euren Helden auf euren Spielstil zuzuschneiden.

„Egal, ob du lieber aggressiv spielst oder lieber Schilde, Schwächungszauber und Heilung einsetzt, kombiniere die Essenzsteine, wie es dir gefällt, um deinen eigenen Ansatz im Kampf zu finden“, kommentiert Deck13 das Feature der Essenzsteine.

