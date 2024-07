Sony Inzone H9: Gaming-Headset mit satten 100 Euro Preisnachlass

Amazon hat mal wieder an der Preisschraube gedreht und bietet das Sony Inzone H9 für schlappe 199 Euro an. Es ist zwar kein neuer Bestpreis. Allerdings sind in der Regel 50 Euro mehr fällig, während die unverbindliche Preisempfehlung gar bei 299 Euro liegt und von einigen Händlern auch verlangt wird.

Ausgehend von der UVP gewährt das neue Amazon-Angebot einen Preisnachlass von 33 Prozent. Nachfolgend ist das Angebot verlinkt:

33 Prozent Rabatt: Sony Inzone H9 bei Amazon im Sale

Wie lange der Sale gültig ist, bleibt vorerst offen. Bei einer zügigen Bestellung können Spieler das Headset aber im besten Fall schon morgen in Empfang nehmen.

Beim Inzone H9 handelt es sich um ein kabelloses Gaming-Headset mit Geräuschunterdrückung und Unterstützung für 360-Grad-Raumklang. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 32 Stunden und der Möglichkeit einer Schnellaufladung von 10 Minuten für eine Stunde Nutzungsdauer bietet das Headset ausreichend Energie für ausgiebige Spielsessions.

Das Noise-Canceling stammt aus der 1000X-Serie von Sony. Laut Hersteller sorgt die Dual-Noise-Sensor-Technologie für ein ablenkungsfreies Spielen. Mit der Aktivierung des Ambient-Sound-Mode lässt sich die Umgebung in die Soundkulisse einbinden.

Weitere Sony-Headsets und Earbuds im Angebot

Zusammen mit dem Inzone H9 wurden auch die Modelle H7 und H3 veröffentlicht. Sie bieten einen eingeschränkten Funktionsumfang, sind momentan aber ebenfalls im Sale.

Im Angebot sind zudem die Inzone-Buds. Gleiches gilt für die Pulse Explore, die Ende 2023 auf den Markt kamen. Nachfolgend eine Auflistung der Angebote:

PlayStation VR2 bekam hierzulande noch keine signifikante Preisreduzierung. Allerdings machten derartige Maßnahmen in anderen Ländern deutlich, dass die Nachfrage mit dem richtigen Preis deutlich angekurbelt werden kann.

