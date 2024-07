PS VR2: Verkäufe steigen nach Preissenkung um mehr als 2.000 Prozent – Bericht

PlayStation VR2 erhielt in einigen Ländern eine temporäre Preissenkung. Käufer griffen beherzt zu, wie eine Statistik nahelegt. Folgen weitere Preisnachlässe?

PlayStation VR2 kam im Februar 2023 für 599,99 Euro auf den Markt. Zu den besonderen Features gehört unter anderem das Eyetracking samt Foveated Rendering. Unabhängig davon stellte der Preis für viele Spieler eine Hürde dar. Auch der Mangel an First-Party-Spielen erweckt nicht unbedingt Vertrauen in die Zukunft der Hardware.

Mit einer Preissenkung könnten die Weichen neu gestellt werden, wie erhebliche Preisnachlässe in den USA und Großbritannien deutlich machen.

Verkäufe um mehr als 2.000 Prozent gestiegen

In den USA kam es händlerübergreifend zu einer Preissenkung um 200 US-Dollar auf immerhin rund 350 US-Dollar – unter anderem bei Amazon. Das Ergebnis: Die Verkäufe stiegen innerhalb von 24 Stunden um 2.350 Prozent, wie The Shortcut berichtet. Die Publikation beruft sich auf “exklusive Beispieldaten”.

Zumindest bei Amazon war kein weiterer Anstieg möglich, da ein zügiger Ausverkauf erfolgte. Allerdings wurden am Sonntag mehr PS-VR2-Verkäufe als in den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 zusammen erreicht, heißt es weiter.

Tatsächliche Verkaufszahlen sind nicht bekannt, sodass die Prozentangabe nur eine eingeschränkte Aussagekraft hat. Der neue Boost, der mit einem Ausverkauf einherging, macht allerdings deutlich, dass eine Preissenkung den Erfolg von PlayStation VR2 durchaus beflügeln kann.

Da keine Angaben zu den Produktionskosten vorliegen, lässt sich nur spekulieren, ob Sony für eine dauerhafte Preissenkung genügend Spielraum hätte. Zu vermuten ist eher, dass mit den lokalen Preissenkungen Lagerbestände abgebaut werden sollten.

Darauf deutet zumindest ein Bericht aus dem vergangenen März hin. Damals hieß es, dass die Produktion von PlayStation VR2 aufgrund voller Lager zeitweise pausiert werden musste:

Wie geht es mit PlayStation VR2 weiter?

Für das Virtual-Reality-Headset erscheinen weiterhin Spiele. Dazu gehören etwa “Alien Rogue Incursion”, “Aces of Thunder”, “Wanderer The Fragments of Fate” und “Metro Awakening”, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Sony selbst agiert eher im Hintergrund und im Juni hieß es gar, dass die Finanzierung von VR-Spielen drastisch gekürzt wurde.

Dass sich Sony langsam von PlayStation VR2 entfernt, lässt wiederum die Öffnung des bisher an die PS5 gebundenen Headsets für den PC erahnen. Die Freischaltung erfolgt am 7. August 2024. Spieler benötigen einen Adapter, um PS VR2 mit Einschränkungen an einem PC betreiben zu können.

Auch die entsprechende Steam-Seite wurde jüngst freigeschaltet:

Wie erfolgreich PlayStation VR2 in Kombination mit einem PC wird, bleibt abzuwarten. Hier muss beachtet werden, dass nicht alle Features zur Verfügung stehen. HDR, Headset-Feedback, Eye-Tracking, adaptive Trigger und haptisches Feedback (außer Vibration) bleiben außen vor.

PlayStation VR2 verweilt seit dem 22. Februar 2023 auf dem Markt. Das Headset startete mit Vorzeigespielen wie “Horizon Call of the Mountain” (PLAY3.DE-Test) und dem VR-Support von “Gran Turismo 7”. Ebenfalls sind “Resident Evil Village” (PLAY3.DE-Test) und “Resident Evil 4” mit dem Headset kompatibel.

