Wanderer The Fragments of Fate: Veröffentlichung für PS VR2 erneut verschoben und neues Deep-Dive-Video

Wanderer The Fragments of Fate:

"Wanderer The Fragments of Fate" hat eine weitere Verschiebung erhalten. Als kleine Entschädigung gibt es ein neues Deep-Dive-Video mit Spieleindrücken aus dem PS VR2-Titel.

Der Launch von “Wanderer The Fragments of Fate” verzögert sich weiter. Nachdem vor einigen Wochen eine Verschiebung bestätigt und ein neuer Termin genannt wurden, ist auch dieser wieder hinfällig. Erneut mussten die Entwickler die Release-Pläne überarbeiten.

Laut der heutigen Ankündigung auf dem PlayStation-Blog ist der PS VR2-Titel “Wanderer: The Fragments of Fate” mittlerweile für einen Launch am 31. Oktober 2024 vorgesehen, was eine Verzögerung von sieben Wochen bedeutet.

Deep-Dive-Video zu Wanderer veröffentlicht

Auf dem PlayStation-Blog wird die Verschiebung wie folgt kommentiert: „Zunächst eine schlechte Nachricht: Das Spiel hat sich verzögert und der neue Veröffentlichungstermin ist der 31. Oktober. Aber lasst uns nicht zu lange verzweifeln … hier ist eine Menge neuer Inhalte, in die wir uns vertiefen können.“

Statt auf die Gründe einzugehen, präsentiert Mighty Eyes ein paar (bekannte) Bilder und ein neues Deep-Dive-Video, das reichlich Gameplay umfasst und eine Länge von knapp unter acht Minuten hat. Das Video ist unterhalb dieser Zeilen eingebettet.

“Wanderer The Fragments of Fate” basiert auf dem 2022 veröffentlichten PC-Spiel “Wanderer”, das damals auf einen Metascore von 81 kam. Den Angaben der Entwickler zufolge erhält das Spiel eine grafische Überarbeitung, die reichhaltigere und schönere Welten bieten soll.

Weitere Einzelheiten zu den Verbesserungen hat PLAY3.DE in der nachfolgend verlinkten Meldung zusammengefasst:

“Wanderer: Die Fragmente des Schicksals”, wie der Titel in Deutschland heißt, kann im PlayStation-Store auf die Wunschliste gepackt werden. Der neue Termin ist dort bereits hinterlegt.

Spieler sind nach dem Launch in der Lage, Zeitalter und Ereignisse zu erforschen und sich “kopfüber in die spannenden Geschichten der Geschichte” zu stürzen. Versprochen werden abwechslungsreiche Welten, eine packende Action und knifflige Rätsel.

Nachfolgend das neue Deep-Dive-Video:

Auch zu “Metro Awakening”, einem weiteren für PS VR2 geplanten Spiel, wurden heute neue Informationen und Bilder veröffentlicht:

Wie es mit PlayStation VR2 weitergeht, ist offen. Einerseits scheint es, dass Sony Interactive Entertainment den Spiele-Support vorrangig den Drittherstellern überlässt. Außerdem öffnet das Unternehmen das Headset für PC-Systeme, womit die Bindung an die PS5 aufgehoben wird.

