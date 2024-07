PlayStation VR2: Massive Preissenkung, aber noch nicht in allen Ländern

In Großbritannien haben Spielerinnen und Spieler aktuell die Möglichkeit, beim Kauf von PlayStation VR2 ordentlich Geld zu sparen. Doch wie sieht es mit einer Preissenkung für den deutschen Markt aus?

Anlässlich der nahenden Veröffentlichung des PC-Adapters von PlayStation VR2 ging in dieser Woche die offizielle Steam-Website der PSVR2-App an den Start.

Passend zur nahenden PC-Unterstützung von PlayStation VR2 kommen Interessenten in Großbritannien aktuell in den Genuss einer satten Preissenkung. Den Rabatten schlossen sich auf der Insel mehrere Händler an und verkaufen das VR-Headset mit einer satten Preisersparnis.

In Großbritannien liegt der Preis von PlayStation VR2 normalerweise bei knapp 530 britischen Pfund, was umgerechnet etwa 628 Euro entspricht. Im Rahmen der aktuellen Rabatte bringen Händler wie Currys, Amazon UK, Argos oder Game PlayStation VR2 derzeit zum Preis von knapp 350 britischen Pfund (~415 Euro) unter das Volk.

Deutschland geht aktuell noch leer aus

Eine ordentliche Ersparnis, die natürlich die Frage aufwerfen dürfte, ob und wann auch deutsche Spielerinnen beziehungsweise Spieler in den Genuss dieses Rabatts kommen. Nach dem aktuellen Stand der Dinge scheint Deutschland noch leer auszugehen.

Dies verdeutlicht beispielsweise ein Blick auf das Online-Sortiment von Amazon Deutschland. Hier wird PlayStation VR2 zum Zeitpunkt dieser Meldung weiterhin für den normalen Preis angeboten.

Selbiges gilt für die deutsche Version des PlayStation Direct-Stores. Im Direct-Store listet Sony das VR-Headset wie gehabt mit einem Preis von 599,99 Euro. Da eine offizielle Stellungnahme seitens des Elektroriesen noch aussteht, ist unklar, ob die Angebote zu PlayStation VR2 den Weg nach Deutschland finden.

Sollte sich daran etwas ändern, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Der PC wird in Kürze unterstützt

Der eingangs erwähnte PC-Adapter erscheint am 7. August 2024 zum Preis von 59,99 Euro. Mit dem Adapter ermöglicht es euch Sony, PSVR2 mit dem PC zu verbinden beziehungsweise auf dem PC zu nutzen.

Wie das Unternehmen in der offiziellen Ankündigung einräumte, werden auf dem PC jedoch nicht alle Features, die ihr von der PS5 kennt, unterstützt.

Verzichten müsst ihr beispielsweise auf Funktionen wie das HDR, das Headset-Feedback, das Eye-Tracking, die adaptiven Trigger und das haptische Feedback (außer Vibration). Grundlegende Features wie die 4K-Grafiken (2.000 x 2.040 Pixel pro Auge), das 110-Grad-Sichtfeld, die Toucherkennung und die Durchlassansicht bleiben hingegen erhalten.

Selbiges gilt für das Foveated-Rendering (ohne Eye-Tracking) und das 3D-Audio bei unterstützten Spielen.

