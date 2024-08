Titan Quest 2: Erstes Gameplay-Material zum mythischen Action-RPG veröffentlicht

Im Rahmen des THQ Nordic Showcase 2024 wurde erstes Gameplay-Material zum Action-RPG „Titan Quest 2“ präsentiert. Der Vorgänger, der euch in die reichhaltige Welt der griechischen Mythologie entführt hat, erschien bereits vor satten 18 (!) Jahren. Entwicklerstudio Grimlore Games verspricht in den ersten Spielszenen eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten, die euch dabei helfen sollen, zahlreiche Sagengestalten in die Schranken zu weisen.

Den rund zwei Minuten langen Teaser haben wir wie gewohnt weiter unten im Artikel für euch eingebunden. Die ersten Gameplayszenen zeigen vor allem allerlei krachende Action, doch auf einen Veröffentlichungstermin müssen wir weiterhin warten.

Haltet die Göttin Nemesis auf!

Die Story von „Titan Quest 2“ beginnt damit, dass Nemesis, die Göttin der Vergeltung, außer Kontrolle geraten ist. Mit ihrer Macht verseucht sie die Fäden des Schicksals und straft alle, die sich ihr widersetzen, mit ewiger Verdammnis! Zu diesen unglücklichen Seelen gehört auch euer Held, allerdings lasst ihr euch hiervon nicht aufhalten. Stattdessen greift ihr zu den Waffen und kämpft Seite an Seite mit den Göttern des Olymps, um euer Schicksal zu verändern.

Damit ihr gegen Greifen, Harpyien, Satyrn, Sirenen, Zentauren & Co. auch eine Chance habt, stellen euch die Macher viele Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Nachdem ihr euch euren Helden erstellt habt, könnt ihr eure Charakterklasse wählen und zwei Meisterschaften kombiniert. Abhängig von den Stärken eurer Meisterschaften entwickelt ihr eure Spielfigur im Laufe des Abenteuers weiter, um letztendlich euren eigenen Spielstil verwirklichen zu können.

Natürlich erwartet euch in „Titan Quest 2“ auch allerlei Loot. Jede Waffe, selbst ein gewöhnliches Schwert oder ein normaler Speer, soll zu einem legendären Argumentationsverstärker aufgerüstet werden können. Immer stärkere Waffen dürften auch bitter nötig sein, denn die verschiedenen mythologischen Monster können Fraktionen bilden, um euch das Leben in den herausfordernden Kämpfen des Action-RPGs noch schwerer zu machen.

Die Macher von Grimlore Games („Spellforce 3“) versprechen eine Neuinterpretation des antiken mythologischen Griechenlands, das euch mit seinen handgefertigten Landschaften verzaubern soll. Die Spielwelt dürft ihr übrigens auch auf dem Rücken eures Pferdes erkunden.

„Titan Quest 2“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series-Konsolen und den PC (via Steam) in Entwicklung. Wann das Action-Rollenspiel erscheinen soll, ist aktuell unbekannt.

Freut ihr euch auf „Titan Quest 2“?

Weitere Meldungen zu Titan Quest 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren