Zusatzrabatt für PS Plus: Reichlich Schrecken für wenig Geld – Horror-Titel so günstig wie nie

Im Rahmen des großen Summer Sales im PlayStation Store stehen zahlreiche Angebote für Spieler und Schnäppchenjäger bereit. Unter dem Strich warten dieses Mal nicht weniger als 4.000 Angebote.

Auch an die Horror-Fans unter euch wird dabei gedacht. Wie wäre es beispielsweise mit „Amnesia: The Bunker“? Der Titel entstand genau wie seine diversen Vorgänger bei den Entwicklern von Frictional Games und wurde sowohl von den Kritikern als auch der Community recht positiv aufgenommen.

Davon zeugt die Wertung im PlayStation Store, die bei 4.62 Punkten liegt und verdeutlicht, dass „Amnesia: The Bunker“ den Nerv der Spieler traf. Im Rahmen des Summer Sales im PlayStation Store könnt ihr euch den Horror-Titel aktuell zum Angebotspreis sichern.

Ein Zusatzrabatt für die PS Plus-Community

Normalerweise wird „Amnesia: The Bunker“ zum Preis von 24,99 Euro angeboten. Im aktuellen Angebot könnt ihr euch das Horror-Abenteuer zum Preis von 12,49 Euro sichern. Dies entspricht einer Ersparnis von satten 50 Prozent.

Diejenigen unter euch, die eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft ihr Eigen nennen, werden mit einem Zusatzrabatt bedacht. So bezahlen PlayStation Plus-Nutzer im Zuge des Summer Sales sogar nur 9,99 Euro, womit sich ein Rabatt von 60 Prozent ergibt.

Allzu viel Zeit solltet ihr euch mit der Kaufentscheidung allerdings nicht lassen, da der Deal wie gehabt zeitlich begrenzt ist. Wie ein Blick in den PlayStation Store verrät, ist das Angebote lediglich bis zum 15. August 2024 um 0:59 Uhr unserer Zeit gültig.

Die Möglichkeit, euch „Amnesia: The Bunker“ für kleines Geld zu sichern und weitere Details zum Horror-Titel findet ihr hier.

Darum geht es in dem Horror-Titel

Bei „Amnesia: The Bunker“ handelt es sich um einen Horror-Titel aus der Feder von Frictional Games, den ihr in der First-Person-Perspektive erlebt. Ihr schlüpft in die Rolle des verzweifelten Soldaten Henri Clément, der in den Wirren des Ersten Weltkriegs in einem Bunker zurückgelassen wird.

„Du wirst von einer allgegenwärtigen Bedrohung gejagt, die auf jede deiner Bewegungen und auf jedes von dir verursachte Geräusch reagiert. Um dieser Hölle zu entrinnen, musst du deinen Spielstil anpassen. Jede Entscheidung beeinflusst den Ausgang des Spiels. Taten haben Konsequenzen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Lediglich mit einem Revolver und einer lauten Kurbeltaschenlampe bewaffnet stellt ihr euch den Schrecken, die in der Welt von „Amnesia: The Bunker“ lauern.

