4,6 Sterne im PSN: So günstig war dieses RPG-Highlight noch nie zu haben

Der Release von „Tales of Arise“ liegt mittlerweile drei Jahre zurück. In der Zwischenzeit hat es erfreulich wenig von seiner ursprünglichen Faszination verloren. Wer sich das ebenso fantasievolle wie erfolgreiche Abenteuer nicht entgehen lassen möchte und bisher nicht zugeschlagen hat, darf sich dieser Tage über einen beachtlichen Rabatt freuen.

Wie gut ist Tales of Arise tatsächlich?

Am 10. September 2021 veröffentlichte Bandai Namco das neueste Spiel der ikonischen „Tales of“-Reihe für den PC und Konsolen. Die Story ist zwischen der mittelalterlichen Welt Dahna und dem deutlich futuristischer gestalteten Rena angesiedelt. Nach einer Invasion befindet sich das Volk von Dahna unter der Knute von Rena, was gleichzeitig die Ausgangssituation von „Tales of Arise“, das mit dynamischen Kämpfen und vielen interessanten Charakteren aufwartet.

Vor allem den Kritikern hat das Action-Rollenspiel aus dem Hause Bandai Namco Studios gut gefallen, wie ein genauerer Blick auf die Webseite des Review-Aggregator Metacritic.com beweist. Dort steht „Tales of Arise“ bei einer durchaus beachtlichen Wertung von 87 Prozent. Im PlayStation Store haben die Benutzer immerhin 4,6 von maximal fünf Sternen vergeben. Demnach erwartet die Fans ein durchaus gutes Spiel, das jetzt zum Tiefstpreis zu haben ist.

Tales of Arise als Mega-Schnäppchen

Wer sich das Action-Rollenspiel unbedingt zulegen möchte, kommt um einen Besuch des offiziellen PlayStation Stores nicht herum. Dort gibt es nämlich beim Kauf der Vollversion von „Tales of Arise“ einen Rabatt in Höhe von unfassbaren 75 Prozent. Für gerade mal 9,99 Euro können Fans in das epische Abenteuer eintauchen, so günstig war das Spiel nie zuvor. Normalerweise schlägt es mit 39,99 Euro zu Buche.

Wer über ein aktives Abonnement von PlayStation Plus Extra verfügt, muss übrigens nicht separat zuschlagen: „Tales of Arise“ gehört zum umfangreichen Angebot des Online-Service, Abonnenten können es ohne zusätzliche Kosten spielen. Der aktuelle Rabatt in Höhe von 75 Prozent läuft übrigens am 15. August 2024 aus, danach müssen Interessenten wieder deutlich tiefer in die Taschen greifen.

