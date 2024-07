PS Plus Premium: Erster Neuzugang für August 2024 geleakt? Sony sorgt für Verwirrung

Mit einer E-Mail an Abonnenten von PlayStation Plus sorgt Sony in diesen Stunden für Verwirrung. Möglicherweise leakte das Unternehmen nämlich den ersten PS Plus Premium-Neuzugang für den Monat August 2024. Oder steckt hinter dem Ganzen möglicherweise nur ein Tippfehler?

In den vergangenen Monaten kam es immer wieder vor, dass auf unterschiedliche Art und Weise noch nicht offiziell angekündigte Neuzugänge für PlayStation Plus geleakt wurden.

Aktuellen Berichten zufolge könnte dies auch aktuell der Fall sein. So berichten mehrere Nutzer von PlayStation Plus, dass sie eine E-Mail von Sony erhielten, in der das Unternehmen auf neue PlayStation Plus Premium-Titel hinweist. Unter den besagten Titeln befindet sich interessanterweise „Secret Agent Clank“, das bislang kein Bestandteil des PS Plus Premium-Angebots ist.

Dies legt natürlich den Gedankengang nah, dass Sony möglicherweise den ersten PS Plus Premium-Neuzugang für den Monat August 2024 leakte. So einfach ist es im aktuellen Fall allerdings nicht.

Ein Leak? Oder doch nur ein Fehler?

In der besagten E-Mail heißt es nämlich: „PlayStation Plus Premium-Mitglieder können sich auch die Klassiker Summoner, Secret Agent Clank und Jeanne d’Arc ansehen.“ Werfen wir nun einen Blick auf die neuen PS Plus Premium-Titel aus dem Monat Juli, wird schnell deutlich, dass Sony im letzten Monat sowohl „Summoner“ als auch „Jeanne d’Arc“ in das Angebot aufnahm.

Ein weiterer Titel, der seit diesem Monat verfügbar ist, ist „Ratchet & Clank Size Matters“. Daher wäre denkbar, dass Sony in der besagten E-Mail an die PS Plus-Nutzer in der Tat ein Fehler unterlief und dass der Verfasser des Textes „Ratchet & Clank Size Matters“ und „Secret Agent Clank“ miteinander verwechselte.

Sollte Sony diesbezüglich für Klarheit sorgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Wann enthüllt Sony die Premium-Titel für den Monat August?

Bis zur offiziellen Enthüllung der PS Plus Premium-Titel für den Monat August werden wir uns noch ein wenig gedulden müssen. Diese erfolgt am Mittwoch, den 14. August 2024 gegen 17:30 Uhr unserer Zeit. Freigeschaltet werden die Neuzugänge am darauffolgenden Dienstag, den 20. August 2024.

Spätestens in zwei Wochen erfahren wir, ob „Secret Agent Clank“ in der Tat den Weg in PlayStation Plus Premium findet oder ob wir es hier mit einem simplen Fehler zu tun hatten. Das Abenteuer des sympathischen Blechkameraden erschien im Jahr 2008 zunächst für die PlayStation Portable. 2009 folgte die Portierung auf die PS2.

In „Secret Agent Clank“ übernehmen wir die Kontrolle über den Protagonisten Clank. In der Rolle des kleinen Roboters versuchen wir die Unschuld von Ratchet, dem fälschlicherweise ein Raubs angelastet wird, zu beweisen. Im Laufe seines Abenteuers greift Clank dabei auf unterschiedliche Gadgets und Fähigkeiten zurück.

