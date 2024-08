Tomb Raider: Neues Spiel kommt, aber ihr braucht keinen Controller

Schon seit 1996 erlebt Lara Croft in der "Tomb Raider"-Serie allerlei Abenteuer. Nun erhält die wehrhafte Archäologin auch ihr eigenes Tabletop-Spiel.

In dieser Woche hat der offizielle X-Account der Marke „Tomb Raider“ das Spiel „Tomb Raider: The Crypt of Chronos“ angekündigt. Damit erhält die Serie nach mehreren Filmen und einer geplanten Anime-Serie nun eine analoge Spiel-Umsetzung.

Entwickelt wird sie vom Studio Iconiq. Die Brettspiel-Entwickler aus London haben zuvor analoge Versionen einiger berühmter Horror-Franchises erstellt. Im Portfolio finden sich neben einem „Evil Dead“-Kartenspiel auch Brettspiele zu John Carpenters „They Live“ von 1988 und sogar eine geplante Umsetzung zu „Saw“. Diese soll noch 2024 erscheinen.

Mit „The Crypt of Chronos“ bewegt man sich nun von den Horror-Vorlagen weg. Zur Geschichte, die das Spiel erzählen soll, ist nicht allzu viel bekannt. Lara begibt sich auf der Suche nach einem antiken Artefakt auf eine weit entfernte Insel. Dort müssen allerlei Rätsel gelöst und Fallen umgangen werden. In der Beschreibung des Spiels wird auch ein Feind aus der Vergangenheit erwähnt. Um wen es sich hier handeln könnte, ist bislang nicht bekannt.

The Crypt of Chronos kann auch alleine erlebt werden

Wer gerade keine Mitspieler zur Hand hat, oder sich das Abenteuer lieber alleine ansehen möchte, kann die Brettspiel-Umsetzung trotzdem spielen. Iconiq betont, dass „The Crypt of Chronos“ so aufgebaut ist, dass es auch für Solo-Spieler reizvoll ist. Interessant ist, dass die bisherigen Informationen zwar verraten, dass man auch mit mehreren spielen kann, dabei aber keine Obergrenze genannt wird. Die veröffentlichten Fotos zeigen nur eine „1+“-Spieler-Anzahl.

Zum Gameplay ist bekannt, dass die Spieler in erste Linie kooperativ arbeiten werden. Es geht also nicht darum, die anderen zu besiegen, sondern vielmehr gemeinsam Geheimnisse zu lüften und das verborgene Artefakt zu finden.

Die Kickstarter-Kampagne von „Tomb Raider: The Crypt of Chronos“ ist zwar schon angelegt, der Start der Kampagne steht aktuell aber noch aus. Wer möchte, kann sich aber bereits registrieren, um Benachrichtigungen und Updates zum Stand der Kampagne zu erhalten. Planmäßig soll es im Mai 2025 mit der Finanzierung losgehen. Das Spiel selbst wird ebenfalls noch im nächsten Jahr erscheinen.

