A Quiet Place The Road Ahead: Release-Termin von PlayStation geleakt

A Quiet Place The Road Ahead:

Wann erscheint "A Quiet Place: The Road Ahead"? Diese Frage hat PlayStation in einem Tweet beantwortet, die Erwähnung des Termins aber wieder zurückgezogen.

“A Quiet Place: The Road Ahead” hat bislang keinen offiziellen Release-Termin erhalten. Allerdings kann ein Leak nahezu mit einer offiziellen Ankündigung gleichgesetzt werden.

Offenbar war das Twitter/X-Team von PlayStation bei der Planung von Tweets etwas unvorsichtig und schaltete einen Beitrag zu früh frei. Er erwähnte den Release-Termin des Spiels und wurde zwischenzeitlich wieder gelöscht, wie Gematsu berichtet.

Release offenbar Mitte Oktober 2024

Sollte uns der Tweet von PlayStation nicht in die Irre führen, wird “A Quiet Place: The Road Ahead” am 17. Oktober 2024 auf den Markt gebracht.

Zu den unterstützten Plattformen gehören die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie der PC. Als Publisher tritt Saber Interactive auf, während die Entwicklung bei Stormind Games erfolgt.

Sobald die offizielle Ankündigung des Termins erfolgt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE. Allerdings kann gemutmaßt werden, dass der genannte Termin stimmt und das Social-Media-Team mit der Freischaltung des Tweets zu voreilig war.

Im PlayStation-Store darf „A Quiet Place: The Road Ahead“ bereits auf die Wunschliste gepackt werden. Vorbestellungen sind bislang nicht möglich.

Erlebt einen Einzelspieler-Horror und verhaltet euch ruhig

„A Quiet Place: The Road Ahead“ ist ein Horror-Abenteuer für Einzelspieler, das von der namensgebenden Filmreihe inspiriert wurde. Es erzählt die Geschichte des Überlebens nach einer Invasion tödlicher Kreaturen.

Spieler begleiten das Abenteuer einer jungen College-Studentin namens Alex, die sich durch eine gefährliche Apokalypse kämpfen muss, während sie mit familiären Dramen konfrontiert wird und ihren eigenen Ängsten gegenübersteht.

Während sich die Protagonistin mit geräuschempfindlichen Aliens arrangieren muss, stellt eine Asthma-Erkrankung eine besondere Hürde dar – etwa beim Luft anhalten, um Geräusche zu vermeiden, aber auch bei körperlich anstrengenden Situationen.

Ein umfangreiches Gameplay-Video gewährte jüngst einige Einblicke:

Ein weiteres Spielfeature von “A Quiet Place: The Road Ahead” sind eine Taschenlampe, die aufgrund der begrenzten Batteriekapazitäten mit Bedacht eingesetzt werden sollte, und weitere Werkzeuge, die sich in der Spielumgebung finden lassen.

Weitere Meldungen zu A Quiet Place.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren