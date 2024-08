Descenders Next: Ein Extremsport-Spiel für Xbox und PC – später auch für PlayStation

Das Extremsport-Spiel "Descenders Next" wird im kommenden Jahr für Xbox Series X/S, Xbox One und PC veröffentlicht. PlayStation-Spieler haben das Nachsehen – aber nur vorerst.

Fans von Extremsportarten dürften mit „Descenders Next“ eine Menge Spaß haben. Dieses sportliche Spiel wurde heute von No More Robots und RageSquid angekündigt.

Es handelt sich um den Nachfolger zu „Descenders„, das es nach dem Release im Jahr 2018 auf insgesamt 30 Millionen Spieler schaffte. Nun möchten die Verantwortlichen an diesen Erfolg anknüpfen.

Vorerst kommt das Game nur für Xbox Series, Xbox One und PC (via Game Pass) heraus. Zu einem späteren Zeitpunkt werden aber auch die PS5 und die PS4 versorgt. Die Erstveröffentlichung ist für 2025 geplant.

Zu Beginn liegt der Fokus von „Descenders Next“ auf Boardsportarten. Slidet mit eurem Snowboard durch verschneite Berge und begibt euch anschließend für das Mountainborden ins Hochland.

Welche Sportart auch immer ihr ausübt: Jede davon fühlt sich gänzlich anders an, weshalb ihr euch auf spielerische Abwechslung einstellen dürft.

Sportliche Herausforderungen mit EDM im Hintergrund

In engen Parks habt ihr die Möglichkeit, anspruchsvolle Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Mal müsst ihr so schnell es geht einen Berg hinuntersliden, mal so viele Tricks und perfekte Landungen wie möglich erzielen. Auch Schnitzeljagden dürft ihr angehen. Erkundet hier einen Berg ausgiebig und schaltet dabei exklusive Gegenstände frei. Für die musikalische Untermalung dabei sorgt das Label Monstercat, die elektronische Tanzmusik zu bieten haben.

Der Umfang zum Start soll dem des Vorgängers ähneln. Freut euch also auf einen Multiplayer-Modus, mehrere weitläufige Biome und unzählige Tricks.

Während ihr in „Descenders Next“die Spitze des Bergs erklimmt, verdient ihr euch Ansehen. Damit lassen sich neue Boards, Kits, Helme, Brillen und andere Kleidungsstücke kaufen. Ihr könnt euren Rider damit an eure eigene Vorstellung anpassen.

Einen ähnlichen Titel hat Ubisoft im Jahr 2021 herausgebracht: „Riders Republic“. Hier habt ihr die Gelegenheit, mit dem Mountainbike durch hügelige Landschaften zu brettern oder mit einem Wingsuit zu fliegen.

Der Ankündigungstrailer zu „Descenders Next“:

