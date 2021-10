Riders Republic: Sport-Titel ab sofort erhältlich – Der offizielle Trailer zum Launch

"Riders Republic" ist ab sofort erhältlich.

Wie Ubisoft bekannt gab, ist der sportliche Multiplayer-Titel „Riders Republic“, der bei den Entwicklern von Ubisoft Annecy entstand, ab sofort für die Konsolen und den PC erhältlich.

Nachdem „Riders Republic“ in den vergangenen Tagen in Form einer kostenlosen Trial gespielt werden konnte, steht ab sofort also die Vollversion bereit. Passend zum Release darf der obligatorische Launch-Trailer natürlich nicht fehlen. Dieser steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und soll mit entsprechenden Eindrücken Lust auf mehr machen. Riskiert also einen Blick.

Ubisoft sichert eine langfristige Unterstützung zu

„Riders Republic“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich. Wie Ubisoft bereits vor ein paar Monaten bekannt gab, soll „Riders Republic“ langfristig mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden. Weitere Details zu diesem Thema und den Inhalten, die im Rahmen des ersten Jahres geboten werden, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Zum Thema: Riders Republic: Customization Trailer stellt Anpassungsmöglichkeiten vor

In einer großen offenen Welt, die sich aus mehreren amerikanischen Nationalparks wie Mammoth Mountain oder dem Bryce Canyon zusammensetzt, können sich die Spieler an eine Reihe verschiedener Sportarten wie Snowboarden, Wingsuiting und Radfahren wagen. Hinzukommen eine Mehrspieler-Komponente mit kooperativen und kompetitiven Elementen sowie 6v6-Modi und Massenrennen, an denen über 50 Spieler teilnehmen können.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Riders Republic